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13 Kas 2021 - 13:34- Spor G: 13 Kas 2021 - 13:36

Salih Gün Sporcu Kamp Merkezi inşaatı tamamlandı

Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda inşa edilen Sporcu Kamp Merkezi tamamlandı
Salih Gün Sporcu Kamp Merkezi inşaatı tamamlandı mask
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Spora ve sporcuya büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni ve modern spor tesisleri kazandırırken, var olan tesislerin de donanım ve kapasitesini arttırıyor. Bu kapsamda Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda Büyükşehir tarafından inşa edilen Sporcu Kamp Merkezi tamamlandı. Kamp merkezi, tesiste konaklayacak sporcuların birçok ihtiyacına cevap verecek.

YAKIN ZAMANDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Çalışma dahilinde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak prefabrik yapının çevresine beton serimi yaptı. Yakın zamanda profesyonel sporculara hizmet vermeye başlayacak olan sporcu kamp merkezinde şuan iç kısımda ufak işler ile temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 TEK KATLI İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edildi. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim verilebilecek aynı zamanda içerisinde idari ofisler ve teknik hacimlerin bulunduğu yerler olacak.

 

# Dilovası, proje, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Kas 2021 - 13:34 - Spor

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