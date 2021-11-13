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13 Kas 2021 - 13:35- Spor G: 13 Kas 2021 - 13:38

Bugün bütün yollar Y. Kaptan’a çıkar

İzmit’te tarihi bir gün yaşanıyor… A Milli kadın basketbolcularımız, Polonya zaferi için kentten destek bekliyor…
Bugün bütün yollar Y. Kaptan’a çıkar mask
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Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Slovenya ile karşılaşan millilerimiz, bugün İzmit’te Polonya ile oynanacak müsabaka için tüm kenti göreve çağırdı. Çevre illerden de katılımın beklendiği tribünlerde şov yaşamak istiyoruz.

Saat 17.00’de İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye-Polonya maçı için iki takım da cuma günü kentimizde kampa girdi. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak

9-8 ÖNDEYİZ

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yer alan A Kadın Milli Takımımız, bugün İzmit’te Polonya ile 18.kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 6 Haziran 1988’de Seul Olimpiyat Elemeleri’nde karşılaştı. Ay-yıldızlılarımız mücadeleden 57-36 mağlubiyetle ayrıldı. Millilerimiz rakibi karşısında ilk galibiyetini ise 27 Kasım 2002 tarihinde 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 85-57’lik skorla aldı.

SON BULUŞMAYI POLONYA’DA KAZANDIK

A Kadın Milli Takımımız ile Polonya’nın son buluşması, FIBA 2029 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gerçekleşti. 17 Kasım 2018 tarihinde Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılarımız 68-49 kazandı. Türkiye ile Polonya arasında daha önce oynanan 17 müsabakada Ay-yıldızlılarımızın 9 galibiyeti bulunuyor.

# Kadın

13 Kas 2021 - 13:35 - Spor

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