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14 Kas 2021 - 08:30- Spor

Bugün günlerden B.Derincespor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bugün günlerden B.Derincespor mask

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, bugün Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor’u konuk edecek. Derince Belediyesi Doğal Çim Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak

MURAT PARLAK’TAN SONRA

Son maçında deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor’u 5-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Belediye Derincespor zorlu bir maça daha çıkıyor. Rakip Şanlıurfa’dan KaraköprüBelediyespor. Bu maçın hazırlıkları moralleri bir şekilde gerçekleştiren takımda hedef istikrarlı gidişatını sürdürmek. Son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle çok iyi bir süreç geçiren takımda hedef maçı kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak.

BERKAY NET DEĞİL

Derince Belediyesi Doğal Çim Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak olan maçı İzmir’den Berkay Erdemir yönetecek. Muhammed Enes Yılmaz, Muhammed Fatih Yıldırım ve Uğurcan İkikardeş’in sakatlıkları geçti. Berkay Çakır’ın son durumu ise net değil. Öte yandan kaleci Taha Ayan, stoper Efe Karaoğlu, orta saha oyuncusu Mehmet Tosun ve kanat forvet Sefa Durmuş da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolculardan kart görenler 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Çankaya FK maçında sahadaki yerini alamayacak.

 

14 Kas 2021 - 08:30 Kocaeli/ Derince- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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