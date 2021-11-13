Sonular gönlümüze göre olsun !

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. ve 3. Grup’taki pazar mesaisinde iki gruptaki temsilcilerimiz toplam 8 maçta heyecan yaşayacak. Bugünkü tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak

LİDER D.DERE NİŞANTAŞI’NI KONUK EDECEK

7.Bölge 2.Grup’taki temsilcilerimizden lider Değirmendere takımı, son sırada yer alan Nişantaşı ekibini konuk edecek ve pek de zorlanmayacak. Arslanbey Gençlerbirliği toparlanmak için İstanbul Bulvarspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyecek. Yuvacıkspor da İstanbul Siirtgücü ekibini konuk edecek. Başiskele Doğantepe ise İstanbul Ortaköy takımına konuk olacak.

ÖLÜM GRUBUNDA KIYASIYA KAPIŞMA

Ölüm Grubu olarak adlandırılan 3.Grup’ta ise 2 maç sonunda iyi futbolunun puana dönüştürmekte zorlanan Karamürselspor, puansız ve golü bulunmayan İstanbul İnkılapspor’u konuk edecek. 2’de 2 yaparak İstanbul Sinopspor ile birlikte zirveyi paylaşan Gebzespor, Kullar deplasmanında boy gösterecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Gölcükspor ise son sıradaki Irmakspor’a konuk olacak. 2 maçta 4 puanı cebine koyan Çayırovaspor’un İstanbul’daki rakibi ise 2’de 2 yapan İstanbul Sinopspor olacak.