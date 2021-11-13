Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda erken finallerden ilki oynanacak. Sezonu 1-0’lık galibiyetle açıp zirveye ortak olan Darıca Kültür Martı ile 2-1’lik galibiyetle başlayan Harbişspor, dananın kuyruğunu kopabileceği bir maça çıkacak. Bu müsabaka Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve 19.15’te başlayacak. Averajla lider Kartepe Belediye Mertspor’u konuk edecek. Çınarlıspor Dilovası, Suadiye-Sırrıpaşa ise günün diğer maçları olacak. Güneşspor haftayı bay geçecek.
13 Kas 2021 - 13:39- Spor Güncelleme: 13 Kas 2021 - 13:41
Darıca K.Martı Gölcük Harbiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.