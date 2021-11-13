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13 Kas 2021 - 13:39- Spor G: 13 Kas 2021 - 13:41

Darıca K.Martı Gölcük Harbiş
Darıca K.Martı Gölcük Harbiş mask

Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda erken finallerden ilki oynanacak. Sezonu 1-0’lık galibiyetle açıp zirveye ortak olan Darıca Kültür Martı ile 2-1’lik galibiyetle başlayan Harbişspor, dananın kuyruğunu kopabileceği bir maça çıkacak. Bu müsabaka Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve 19.15’te başlayacak. Averajla lider Kartepe Belediye Mertspor’u konuk edecek. Çınarlıspor Dilovası, Suadiye-Sırrıpaşa ise günün diğer maçları olacak. Güneşspor haftayı bay geçecek.
# Dilovası, Darıca, Kartepe

13 Kas 2021 - 13:39 - Spor

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