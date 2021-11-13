Darıca K.Martı Gölcük Harbiş

Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda erken finallerden ilki oynanacak. Sezonu 1-0’lık galibiyetle açıp zirveye ortak olan Darıca Kültür Martı ile 2-1’lik galibiyetle başlayan Harbişspor, dananın kuyruğunu kopabileceği bir maça çıkacak. Bu müsabaka Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve 19.15’te başlayacak. Averajla lider Kartepe Belediye Mertspor’u konuk edecek. Çınarlıspor Dilovası, Suadiye-Sırrıpaşa ise günün diğer maçları olacak. Güneşspor haftayı bay geçecek.