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14 Kas 2021 - 09:00- Siyaset

CHP Kocaeli’de danışma kurulları başladı

CHP Kocaeli’nin ilçe örgütleri danışma kurulu toplantılarına başladı. Aralık ayı ortasına kadar bitirilmesi planlanan ilçe danışma kurullarının ardından CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi il danışma kurulu için hazırlıklara başlayacak
CHP Kocaeli’de danışma kurulları başladı mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İlçe Örgütleri’nin danışma kurulu toplantı tarihleri belli oldu. CHP’nin Kocaeli’deki danışma kurulu toplantıları ilk olarak dün Körfez İlçe Örgütü’nün ilçe binasında düzenlediği toplantı ile başladı. Kerem Aydemir’in vefatı sonrası Gökalp Erenoğlu’nun başkanlığında yeni görevlendirmelerin yapıldığı Dilovası İlçe Örgütü’nün ise danışma kurulu tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İL DANIŞMA KURULU DA YAPILACAK

Tarihlerini belirleyen ancak danışma kurulu yerlerini henüz kesinleştirmeyen ilçe örgütleri için toplantıları öncesinde yeniden bilgilendirme yapılacak. Tüm ilçelerde danışma kurulu toplantılarının tamamlanması sonrasında CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, il danışma kurulu için hazırlıklara başlayacak.

CHP ÇAYIROVA İLÇE ÖRGÜTÜ (DİŞİ)

Bugün saat 13.00, Yer: İlçe örgütü binası

CHP BAŞİSKELE İLÇE ÖRGÜTÜ

20 Kasım Cumartesi Günü saat 12.00, Yer: İlçe örgütü binası

CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ

27 Kasım Cumartesi Günü saat 13.00, Yer: Derince Tanyıldız Düğün Salonu

CHP DARICA İLÇE ÖRGÜTÜ

28 Kasım Pazar Günü saat 13.00, Yer: Darıca Özdemir Düğün Salonu

CHP İZMİT İLÇE ÖRGÜTÜ

2 Aralık Perşembe Günü saat 18.00, Yer: KYÖD Sosyal Tesisleri

CHP KANDIRA İLÇE ÖRGÜTÜ

5 Aralık Pazar Günü saat 14.00, Yer: İlçe örgütü binası

CHP KARTEPE İLÇE ÖRGÜTÜ

10 Aralık Cuma Günü saat 18.00

CHP Karamürsel İlçe Örgütü

11 Aralık Cumartesi Günü saat 15.30, Yer: İlçe örgütü binası

CHP GÖLCÜK İLÇE ÖRGÜTÜ

11 Aralık Cumartesi Günü saat 12.30

CHP GEBZE İLÇE ÖRGÜTÜ

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14 Kas 2021 - 09:00 Kocaeli- Siyaset

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