CHP Kocaeli’de danışma kurulları başladı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İlçe Örgütleri’nin danışma kurulu toplantı tarihleri belli oldu. CHP’nin Kocaeli’deki danışma kurulu toplantıları ilk olarak dün Körfez İlçe Örgütü’nün ilçe binasında düzenlediği toplantı ile başladı. Kerem Aydemir’in vefatı sonrası Gökalp Erenoğlu’nun başkanlığında yeni görevlendirmelerin yapıldığı Dilovası İlçe Örgütü’nün ise danışma kurulu tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
İL DANIŞMA KURULU DA YAPILACAK
Tarihlerini belirleyen ancak danışma kurulu yerlerini henüz kesinleştirmeyen ilçe örgütleri için toplantıları öncesinde yeniden bilgilendirme yapılacak. Tüm ilçelerde danışma kurulu toplantılarının tamamlanması sonrasında CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, il danışma kurulu için hazırlıklara başlayacak.
CHP ÇAYIROVA İLÇE ÖRGÜTÜ (DİŞİ)
Bugün saat 13.00, Yer: İlçe örgütü binası
CHP BAŞİSKELE İLÇE ÖRGÜTÜ
20 Kasım Cumartesi Günü saat 12.00, Yer: İlçe örgütü binası
CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ
27 Kasım Cumartesi Günü saat 13.00, Yer: Derince Tanyıldız Düğün Salonu
CHP DARICA İLÇE ÖRGÜTÜ
28 Kasım Pazar Günü saat 13.00, Yer: Darıca Özdemir Düğün Salonu
CHP İZMİT İLÇE ÖRGÜTÜ
2 Aralık Perşembe Günü saat 18.00, Yer: KYÖD Sosyal Tesisleri
CHP KANDIRA İLÇE ÖRGÜTÜ
5 Aralık Pazar Günü saat 14.00, Yer: İlçe örgütü binası
CHP KARTEPE İLÇE ÖRGÜTÜ
10 Aralık Cuma Günü saat 18.00
CHP Karamürsel İlçe Örgütü
11 Aralık Cumartesi Günü saat 15.30, Yer: İlçe örgütü binası
CHP GÖLCÜK İLÇE ÖRGÜTÜ
11 Aralık Cumartesi Günü saat 12.30
CHP GEBZE İLÇE ÖRGÜTÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.