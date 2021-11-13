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13 Kas 2021 - 15:24- Spor G: 13 Kas 2021 - 15:25

1-C’De zor gün yaşanacak: Gültepe-Darıca/D.Birlik-kullar
1-C’De zor gün yaşanacak: Gültepe-Darıca/D.Birlik-kullar mask

1.Küme C Grubu’nda inanılmaz bir hafta yaşanacak. Beraberliğin çıkmadığı haftada liderliğe ortak 5 takımdan dördü bugün birbiriyle kapışacak, zirve hayli değişecek

ZİRVE TAKIMI SAYISI DÜŞECEK

1.Küme Futbol Ligi’nde ikinci hafta maçları bugün oynanacak. Geçen hafta beraberliğin çıkmadığı grupta, tam 5 takım zirveye, 5 takım da dibe ortak oldu. Bugün ilk maçını kaybeden takımlar, alt sıralardan kurtulmak, ilk maçını kazanan takımlar ise zirveden uzaklaşmamak için sahaya çıkacak. Gültepe ve Darıca ile Derince Birlik ve Kullarspor ikide iki yapmak için birbiriyle karşılaşacak. İşte günün programı, geçen haftanın sonuçları ve puan durumu…

1.küme c Grubu puan durumunu Salı 14’ten alalım, ikinci hafta maçları yerine bunu ekleyelim

2.HAFTA MAÇLARI:

TAVŞANLI SPOR               TAVŞANCIL SPOR            14.00     GEBZE ALAETTİN KURT STADI

İZMİT SELANİK-                GÖLCÜK ŞİRİNKÖY         15.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

İZMİT GÜLTEPE SPOR-DARICASPOR       17.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

ANADOLU 1071-GÖLCÜK ÇİFTLİK            17.00     ŞEHİT BNB. ARSLAN KULAKSIZ

# Darıca

13 Kas 2021 - 15:24 - Spor

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