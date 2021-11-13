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13 Kas 2021 - 15:28- Spor G: 13 Kas 2021 - 15:29

Darıca, erken gol kurbanı! “0-2”

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Alanya Kestelspor’u konuk etti. Maçın henüz 30. saniyesinde geriye düşen sarı yeşilliler mücad...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Darıca, erken gol kurbanı! “0-2” mask

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Alanya Kestelspor’u konuk etti. Maçın henüz 30. saniyesinde geriye düşen sarı yeşilliler mücadeleyi Buğrahan ve Batuhan’ın golleri ile 2-0 kaybetti. Son 20 dakikada oyunun hakimi olan ve üst üste goller kaçıran Darıca Gençlerbirliği fileleri bir türlü havalandıramadı. Evindeki bu yenilgi sonrası Darıca Gençlerbirliği 10 puanda kaldı. Karşılaşmanın hakemleri de oldukça başarılı bir yönetim ortaya koydu. Darıca ekibi hafta arası mesaisinde Siirt İl Özel İdare ile karşılaşacak. 17 Kasım Çarşamba günkü maç 13.00’te başlayacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 0

ALANYA KESTEL: 2

STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Uğurcan Gökler***, Mert Türk***, Selçuk Gökgöz***

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper*, Fahrettin**, Sefa**, Fatih**, Erdem**, Metin***, Halil İbrahim* (Dk. 70 Alpagut*), Tolga*, Alperen* (Ahmet**),  E. Alkan*, Furkan* (Dk. 84 Nebi*)   

ALANYA KESTEL: Onur Behiç****, Murat Şimşek****, Hüseyin*** (Dk. 89 Cihan Halil*) Samet*** (Dk. 82 Okan**), Mutlu*** (Talha**), Buğrahan*** (Dk. 59 Ahmet**), Berkay***, Ethem***, Furkan***, Berkay Arı***, Batuhan Kurt*** (Dk. 89 Efe*)

GOLLER: Dk. 1: Buğrahan, Dk. 33 Batuhan (Alanya)

SARI KARTLAR: Furkan, Fatih (Darıca), Berkay (Alanya)

 

 

 

# Darıca

13 Kas 2021 - 15:28 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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