Darıca, erken gol kurbanı! “0-2”

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Alanya Kestelspor’u konuk etti. Maçın henüz 30. saniyesinde geriye düşen sarı yeşilliler mücadeleyi Buğrahan ve Batuhan’ın golleri ile 2-0 kaybetti. Son 20 dakikada oyunun hakimi olan ve üst üste goller kaçıran Darıca Gençlerbirliği fileleri bir türlü havalandıramadı. Evindeki bu yenilgi sonrası Darıca Gençlerbirliği 10 puanda kaldı. Karşılaşmanın hakemleri de oldukça başarılı bir yönetim ortaya koydu. Darıca ekibi hafta arası mesaisinde Siirt İl Özel İdare ile karşılaşacak. 17 Kasım Çarşamba günkü maç 13.00’te başlayacak.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 0
ALANYA KESTEL: 2
STAT: Darıca İlçe
HAKEMLER: Uğurcan Gökler***, Mert Türk***, Selçuk Gökgöz***
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper*, Fahrettin**, Sefa**, Fatih**, Erdem**, Metin***, Halil İbrahim* (Dk. 70 Alpagut*), Tolga*, Alperen* (Ahmet**), E. Alkan*, Furkan* (Dk. 84 Nebi*)
ALANYA KESTEL: Onur Behiç****, Murat Şimşek****, Hüseyin*** (Dk. 89 Cihan Halil*) Samet*** (Dk. 82 Okan**), Mutlu*** (Talha**), Buğrahan*** (Dk. 59 Ahmet**), Berkay***, Ethem***, Furkan***, Berkay Arı***, Batuhan Kurt*** (Dk. 89 Efe*)
GOLLER: Dk. 1: Buğrahan, Dk. 33 Batuhan (Alanya)
SARI KARTLAR: Furkan, Fatih (Darıca), Berkay (Alanya)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.