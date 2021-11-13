Kocaeli'de 6 kişi koronavirüse yenildi!

Nazmiye Altuntaş
İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesinde ikamet eden emekli madenci merhum KüçükağaAltuntaş’un eşi Nazmiye Altuntaş (80) Covid-19 nedeniyle tedavi yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Veteriner Hekimler Odası eski başkanı olan serbest veteriner hekim Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nazmiye Altuntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Kapalı pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
Behice Çelik
İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak adresinde ikamet edenSeka emeklisi Akif Çelik’in eşi Behice Çelik (75) Covid-19’a bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olanBehice Çelik’in cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Emine Erkal
Derince Dumlupınar Mahallesi Cantekin Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir yollarından emekli merhum İsmail Erkal’ın eşi Emine Erkal(65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Erkal’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
Kemal Bilir
İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak üzerinde ikamet eden emekli su tesisat ustası Kemal Bilir(82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kemal Bilir’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Nihat Yılmaz
İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Nihat Yılmaz (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nihat Yılmaz’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Sadet Efe
İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İrfan Efe’nin eşi Sadet Efe(67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sedat Efe’nin cenazesi Arpalık İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.