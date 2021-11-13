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13 Kas 2021 - 15:36- Gündem G: 13 Kas 2021 - 15:41

Kocaeli'de 6 kişi koronavirüse yenildi!

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kocaeli'de 6 kişi koronavirüse yenildi! mask

Nazmiye Altuntaş

İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesinde ikamet eden emekli madenci merhum KüçükağaAltuntaş’un eşi Nazmiye Altuntaş (80) Covid-19 nedeniyle tedavi yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Veteriner Hekimler Odası eski başkanı olan serbest veteriner hekim Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nazmiye Altuntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Kapalı pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.

Behice Çelik

İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak adresinde ikamet edenSeka emeklisi Akif Çelik’in eşi Behice Çelik (75) Covid-19’a bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olanBehice Çelik’in cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Emine Erkal

Derince Dumlupınar Mahallesi Cantekin Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir yollarından emekli merhum İsmail Erkal’ın eşi Emine Erkal(65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Erkal’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Kemal Bilir

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak üzerinde ikamet eden emekli su tesisat ustası Kemal Bilir(82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kemal Bilir’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Nihat Yılmaz

İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Nihat Yılmaz (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nihat Yılmaz’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Sadet Efe

İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İrfan Efe’nin eşi Sadet Efe(67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sedat Efe’nin cenazesi Arpalık İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.

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13 Kas 2021 - 15:36 Kocaeli- Gündem

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