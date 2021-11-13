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13 Kas 2021 - 15:42- Gündem G: 13 Kas 2021 - 15:43

Cihat Aşkın, Sanat Akademisinde “Master Class” eğitimi verecek

Prof. Dr. Cihat Aşkın 14 Kasım Pazar günü İzmit Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde eğitim gören öğrencilere “Master Class” eğitimi verecek
Cihat Aşkın, Sanat Akademisinde “Master Class” eğitimi verecek mask

“Sanat kenti İzmit” sloganıyla yola çıkan ve göreve geldiği günden bu yana kentte kültür sanat anlamında seviye atlatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile açılan İzmit Sanat Akademisi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü ve besteci aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (İTÜ MIAM) kurucularından Prof. Dr. Cihat Aşkın 14 Kasım Pazar günü saat 11.00’de Müzik Bölümü’nde eğitim gören öğrenciler ile buluşup “Master Class” eğitimi verecek.  

BELLİ ARALIKLARLA YAPILACAK

Sanat akademisinde belli aralıklarla “Master Class” eğitimleri vermeye devam edecek olan Cihat Aşkın bu sayede Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencilerinin gelişim süreçlerini de takip edecek. Sanat Kenti İzmit sloganıyla, kenti sanatla dolu eski günlerine yeniden döndürmek için projelerini bir biri ardına sıralayan İzmit Belediyesi, yeni sanatçılar ve aydınlık nesiller yetiştirecek olan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’ni 21 Ekim’de açtı. 

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Sanat Akademisi, nitelikli eğitmen kadrosu, eğitimde uygulamalı ve modern eğitim anlayışı ile kendini güncelleyerek faaliyet gösteriyor. Dans, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama-Tiyatro bölümlerinde toplamda 1000 öğrencinin eğitim alacağı İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, 2021-2022 eğitim sezonuna devam ediyor.

# eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

13 Kas 2021 - 15:42 - Gündem

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