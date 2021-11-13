Yıldız’dan tepki! “Buraya getirip asalım mı Lütfü Türkkan’ı”

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Koray Aydın bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün kentimize geldi. İlk olarak İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde mahalle başkanları ile bir araya gelen Aydın, olası erken seçim ile ilgili teşkilat üyelerine uyarılarda bulundu. İl Başkanı Şanbaz Yıldız ev sahipliğinde yapılan toplantıya ilçe başkanları da katıldı. İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’un mahalle başkanları toplantısına katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN’A YÜZÜK GÖNDERMESİ

Toplantının ilk konuşmasını İl Başkanı Şanbaz Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız konuşmasında Koray Aydın’a Sayın Bakanım diye hitap etti. Mahalle başkanlarına seslenen Şanbaz Yıldız konuşmasında, “Sizler Kocaeli’nin tabanındaki bütün herkes ile irtibatı olan insanlarsınız. Seçim zamanı sizlere başvuracağız. Sizler bu partinin kutsallarısınız. Sizler bu partinin en değerlilerisiniz. Biz eksikliklerimizin farkındayız. Kurulduğumuz günden beri ben yaklaşık 3 buçuk yıldır il başkanıyım. Birçok mahallede teşkilatlanmamızı tamamladık. Bizim önceliklerimiz teşkilatlarımızın en tavandan en tabana aynı hassasiyeti paylaşabilmek. Önümüzde seçim. Erken ya da yerinde seçim hiç farketmez. İktidarın sandıktan kaçabilecekleri en fazla 15-16 ayları kaldı. Bizim sizlerle bu saatten sonra daha fazla diyalogda olmamız lazım. İktidar bizim için bir amaç değil. İktidar bizim için araçtır. Bizim içim ama Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüdür. Biz yola çıkarken ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Biz dün parmağında sadece bir yüzük varken bugün milyar dolarları hesap edemeyecek hale geleceksek Allah bize bunu nasip etmesin” ifadelerini kullandı.

“KÜFÜR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Başkan Yıldız konuşmasının devamında Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına hakaret etmesi ile devam etti. Yıldız konuşmasında, “Basın mensupları bizim kardeşimiz. Ben 35 yıldır bu kentte siyaset yapıyorum. Hemen hemen herkesle dostluğumuz var. Biz aslında birbirimizin aynasıyız. Kıymetli basın mensupları. Biz bundan 8 gün önce Genel Başkanımızın Bingöl programına bizler de katıldık. Biz olayın içerisindeydik. Orada basın mensupları sürekli bizden açık aradı. Biz buradan giderken itiraf ediyorum provokasyonların yapılacağını bilerek bir heyetle gittik. O provokasyonların yapılacağı bilgisi bize gelmişti. Yaklaşık Kocaeli’den 30 arkadaşımız ile gittik. İşin bu boyuta geleceğini bilmiyorduk. Sayın Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın ettiği küfür asla kabul edilebilir değil. Bunun altını çiziyorum. Sonrasında şunu da söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın evine kadar geldiler. Dünyadaki bütün milletler için kadın kutsaldır. Bunu unutup da kabul etmediğimiz küfrün yaygarasını kopartıyorlar. Birilerinin ayna karşısına geçip kendileri ile yüzleşmesi lazım” dedi.

“KUR’AN İLE ALAY EDENİ BÜYÜKELÇİ YAPTINIZ”

Yıldız, “Bu ülkeyi yöneten yöneticiler, Cumhurbaşkanı, bakanları, sizler Allah kitap kuran ile hareket edecekseniz Cenabı Allah’ın kuralları bellidir. Bunlardan birisi ahlaktır. Sayın milletvekilimize istifa et dedik. Kendisi ile görüştük. Sayın vekilimiz hatasını kabul etti istifa etti. Ne yapmamız lazım arkadaşlar. Buraya getirip asalım mı Lütfü Türkkan’ı. Bir insan hata yaptıysa makamını bırakır gider. Bu hataları Allah’ın ayetleri ile dalga geçen, Bakara Suresini makaraya alan adam nerede şuan Büyükelçi yaptınız” dedi.

KOCAELİ’NİN YARISINI HEDEF KOYDU

Yıldız konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, “Sayın genel başkanımıza nelerin yapıldığını Cümle Alembiliyor. İlk seçimde istediğimiz oyu alamadık. Fakat burada 1 tane milletvekili çıkardık. İlk seçimde buradan eğer Sayın Genel Başkanımıza Kocaeli’nin yarısını götürmezsek Allah bize yediğimiz ekmeği haram etsin demeyeceğim ama bunun için elimizden gelen bütün mücadeleyi edeceğiz. 1 isterse 5 vereceğiz. Son birkaç gündür yaşadıklarımı içimden geçenleri anlatmak istedim. Bingöl’deki olaysa Lütfü Bey istifa etti bitti. Biz bazı temeller üzerinde kurulduk. Bu temellerde değil şehit yakınına bir seçmene, hakaret edip dışlamak gibi bir dünya görüşümüz olamaz.

ŞANBAZ YILDIZ’IN İSTİFA ETMEMESİ İÇİN SON 47 GÜN

Burada yabancı yok. Basın da olabilir. Bizim bu saatten sonra gizleyecek bir şeyimiz yok. Bizim 12 ilçemiz var. Bu ilçe başkanları benim kardeşlerim gibi. Dediğim gibi biz sevgi yumağı ile biz birbirimize bağlandık. Biz saygıyı sevginin üstüne tutmadık. Değerli ilçe başkanları ve mahalle başkanlarıma şunu söylüyorum. Körfez ilçemizin 117 bin seçmeni varpartimize 3 bin 200 üyesi var. Bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlarım bize alınganlık gösteriyor. Arkadaşlar bana Bana sayın bakanım ve genel başkanımız falanca ilde şu kadar üye var diyor. Bizim üyemiz daha fazla olması lazım. Evimize ekmek götürmek kadar kutsaldır. Biz burayı namus bildik. İlçemizdeki oranlar benim tasvip etmediğim oranlar. Yılbaşına kadar Sayın Genel Başkanıma bir söz verdim bir hedef söyledim. Bu hedefi tutturamazsam bu makamı bırakacağım dedim. İlçe başkanlarımın tamamından bir taahhüt aldım. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. İlçe Başkanlarımın tamamı bana imzalı taahhütte bulundu. Ben de sayın genel başkanımıza teslim ettim. Kaldı 47 gün. Bu 47 günde ya herkes taahhütünüyerine getirecek ya da gereğini yapacak” şeklinde konuştu.

“DEVLET GÜCÜNÜ SİLAH HALİNE GETİRDİLER”

Şanbaz Yıldız’ın ardından Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Kürsüye çıktı. Aydın konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Değerli arkadaşlar iyi parti bir hikayesiolan parti. İYİ Partililer tesadüfen bir araya gelmiş insanlar değil. Bu partinin kuruluşunu ortaya çıkarken gerçekler var. Bu ülke tek kişinin malı mülkü haline dönüştü. Bu ülkede devlet gücünün bir silah haline getiren bir anlayış ortaya çıktı. Ürkütülenler, korkutulanlar, etliye sütlüye karışmayanlar. Koskoca ülkenin insanları bir zalime, bir güce teslim olur hale geldi. Uğursuzluk aldı başını gitti. Bunu kabul eden milyonlarca insan oldu. Günü birlik değil her gün çalışan bir siyasal iklim oluşturamadı. İYİ Parti bu ülkeye karşı sevdası olan herkesin risk alarak, dik duruşla Türkiye’nin geleceğine el koyma hareketinin adıdır. İYİ Partinin kuruluşu ile ortaya çıkardığı tablo, ilerde ne kadar büyük işler ile mücadele edip kurulduğunun konuşulacağı günler olacak.

“ÖYLE BİR YUMRUK YİYECEKLER Kİ 2-80 YERE YATACAKLAR”

Bu partinin kurulması ile Türkiye’nin dengeleri değişti. Bu parti iyiler ve cesurların partisi oldu. Zalime karşı karakter ortaya koyanların partisi oldu. Ortaya koyduğumuz bu direniş bugün siyasal iktidarın başını döndürmüş vaziyette. Siyasal iktidar ring ortasına düşmüş ve yumruk yemiş boksör gibi. Bir sağa sallanıyor, bir sola sallanıyor. Cenabı Allah nasip edecek öyle bir yumruk yiyecek ki 2 80 yere yatacak. Hile hurda, her türlü abudikgubidik işler siyaset aracı haline geldi. Ahlaksızlık bir siyaset aracı haline geldi. İnsanların aç ve sefil yaşadığı günlerde toplumla dalga geçerek siyasetini devam ettirebileceğine zanneden iktidarın İYİ Parti korkulu rüyası haline gelmiştir. Bir klavye siyasetçiliği yapmıyoruz. İYİ parti kuruluncaya kadar bütün seçimlerde siyasi partilerde çalıştılar. Adaylar ortaya çıktı. Dertli olanın ayağına gitmek ve bu dersi söylemek fikrini kimse hayata geçiremedi.

Genel Başkanımız Sayın Akşener bütün ülkeyi karış karış geçeceğim demesinin üzerinden 2 yıl geçmiş olacak. Bıkmadan usanmadan vatandaşa ulaşma, iktidarın ezberini bozu.

“TAYYİP ERDOĞAN RÜYASINDA İYİ PARTİ’DEN BAŞKA BİRŞET GÖRMÜYOR”

Tayyip Erdoğan gece yattığında Rüyasında İYİ Partiden başkan bir şey görüyorsa benim adım Koray Aydın değil. Yürümesi konuşması bile değişti. Enflasyon arttı. Dolar almış başını gidiyor. Ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı ben ekonomistim diyor. Madem sen ekonomistsen ülkede açlık ve sefalet aldı başını gidiyor. Her gün zamlardan nefes alamayan insanlar var. Şeker üreticileri yüzde 45 zam istiyor. Hergün zam ile yaşayan bir toplum. Gerçeklerle bir türlü yüzleşemeyen bu partiyi yapılacak ilk seçimlerde gerçekler ile yüzleştireceğiz. Bugün gideceğini anlayan AK Parti provakasyon üstüne provakasyon kurarak, haram paralar ile oluşturduğu yandaş medyayı kullandığı bir dönemin içine girdik. Bizim oluşturduğumuz vatandaşın sesi toplantıları bunların yüzüne kırbaç gibi şakırdıyor. Her toplum kendi derdini anlatıyor. İnsanlar artık gerçekler ile yüzleşiyor. Bir ışık tutuldu. Bütün bunların sonunda gelen şuan ak partinin elinde korku silahının alınmasıdır. Bugüne kadar hep korku silahını kullandılar. Bu korku gücü ile insanları istediği şekle sokacağını zanneden iktidarın silahı yere düştü.

“TÜRKİYE’NİN SİYASAL İKLİMİ DEĞİŞTİ”

Tehdit kurulduğumuz günden beri başladı. Partiyi kurduğumuz gün yanına gittiğimiz insanlar size parti kurdurmazlar, kurdursalar da yaşatmazlar dedi. Bunları hepimiz yaşadık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı Meral Akşener’e seni hapse atacağım dedi. Bu kadar basit. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir partinin liderine seni hapse atacağım dedi. Bu sözler ile sindirmeyi alışkanlık haline getirdi. Sonraki günlerde genel başkanımız çantasını kürsüye koydu ve hapse girmeye hazırım elinden geleni ardına koyma dedi. Bu silahı deneme yolu ile hep kullanmaya devam ettiler. Rize’de de tehdit afişleri asarak tehdit ettiler. O pankartların altından geçerek programımızı yaptık. Sonrasın Cumhurbaşkanı genel başkanımıza bunlar senin iyi günlerin dedi. Açıkça tehdit etti. Devlet gücünün eline alınca aslan kesiliyorsun. Türkiye’nin siyasal iklimi değişti” ifadelerini kullandı.