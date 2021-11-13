Karagümrük:4 Kocaelispor:3

Kocaelispor, milli aradan yararlanarak dün Süper Lig ekibi Karagümrük ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki özel maçta karşılaştı. 5.dakikada penaltıdan ve 13 dakikada Borini’nin golleriyle bir anda 2- 0 öne geçen ev sahibi, Tunay Torun’un 15.dakikadaki golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0. Kocaelispor adına 35.dakikada Diop, 40.dakikada Bahattin farkı bire indirdi. 77.dakikada Pereira eşitliği sağladı: 3-3. Maçın böyle bitmesi beklenirken 88.dakikada Yannis Salibur ev sahibini galip ilan etti: 4-3. Kocaelispor lig maçında önümüzdeki pafta Pazar günü Bandırmaspor’a konuk olacak. Maç 13.30’da başlayacak.