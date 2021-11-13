Kocaelispor, milli aradan yararlanarak dün Süper Lig ekibi Karagümrük ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki özel maçta karşılaştı. 5.dakikada penaltıdan ve 13 dakikada Borini’nin golleriyle bir anda 2- 0 öne geçen ev sahibi, Tunay Torun’un 15.dakikadaki golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0. Kocaelispor adına 35.dakikada Diop, 40.dakikada Bahattin farkı bire indirdi. 77.dakikada Pereira eşitliği sağladı: 3-3. Maçın böyle bitmesi beklenirken 88.dakikada Yannis Salibur ev sahibini galip ilan etti: 4-3. Kocaelispor lig maçında önümüzdeki pafta Pazar günü Bandırmaspor’a konuk olacak. Maç 13.30’da başlayacak.
13 Kas 2021 - 16:11- Spor Güncelleme: 13 Kas 2021 - 16:13
Karagümrük:4 Kocaelispor:3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.