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13 Kas 2021 - 16:26- Siyaset G: 13 Kas 2021 - 16:27

Söğüt’ten yeni başkan Demir’e hayırlı olsun ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Aysun Demir ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Söğüt’ten yeni başkan Demir’e hayırlı olsun ziyareti mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Aysun Demir ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AKP Körfez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarete Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve eşi Nurcihan Tuna, İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Aydan Yılmaz, İl Koordinatörü Gül Yaşar Uçar, İl İletişimcisi Ayşegül Turan, Safinaz Gülçelebi, Emel Korkmaz ve kadın kolları yöneticileri katıldı.

“BAŞARILAR DİLERİM”

Kadınlara hitap eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez ilçemizin her noktasında, daha önce teşkilatımızda görev almış ve yeni katılan arkadaşlarımızdan oluşan çok güçlü bir kadın kolları yönetimi gördüm. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Teşkilatımızın göz bebeği olan siz değerli hanım kardeşlerime, görevlerinizde başarılar diliyor ve kutluyorum.  İnanıyorum ki, ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için önemli hizmetler yapacağız” dedi. Başkan Söğüt ve İlçe Başkanı Tuna’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir de destekleri için başkanlara teşekkür etti.
# Kadın, AKP

13 Kas 2021 - 16:26 - Siyaset

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