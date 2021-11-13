KİHMED'de yeni icra kurulları ve komisyonları belli oldu

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği'nin (KİHMED) 7 Kasım'da ‘Adalet ve Merhametle’ şiarıyla gerçekleştirdiği 16. Olağan Genel Kurulunda 52 kişilik yeni yönetim belirlenmişti.

16. Olağan Genel Kurul sonrasında Kocaeli Fuar alanında bulunan Kocaeli Sivil Toplum Merkezi'nde yapılan ilk toplantıda görev paylaşımları yapıldı ve Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği İcra Kurulu ve Komisyonları belirlendi.

Toplantı sonrasında Başkan Ali KÜÇÜKKESKİN yeni dönemin tekrardan hayırlı olmasını temenni ederek , İmam Hatip Camiası için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İşte KİHMED’in 16. Dönem İcra Kurulu Başkanları ve Komisyonları;

KİHMED Yönetim Kurulu Başkanı:

Ali KÜÇÜKKESKİN

KİHMED Başkan Vekili:

Mahmut KILDİZE

KİHMED Başkan Yardımcısı:

Neslihan GÜLÇEBİ

KİHMED Başkan Yardımcısı:

Ahmet DİNÇAY

KİHMED Başkan Yardımcısı:

Cumhur KADIOĞLU

Basın ve Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı:

Ercan TEZCAN

Program - Organizasyon ve Kihmed Tv Komisyonu Başkanı:

Naci KAZAK

Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı:

Mehmet ERENOĞLU

İdari İşler Komisyonu Başkanı:

Mehmet ŞİŞMAN

Teşkilat Komisyonu Başkanı:

Yusuf YÜKSEL

Üye ve Mezun İlişkileri Komisyonu Başkanı:

Bülent GÜNEŞ

Eğitim Komisyonu Başkanı:

Recep GÜLCAN

Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı:

Mürsel KOCATAHTACI

Kültür - Sanat Komisyonu Başkanı:

Kasım YILDIRIM

Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı:

Mücahid SELVİ

Okul Aile Birlikleri Komisyonu Başkanı:

Ali ÖZDEMİR

Öğretmenler Komisyonu Başkanı:

Selim FINDIK

Gençlik Komisyonu Başkanı:

Refik GÖGERÇİN

Spor Komisyonu Başkanı: (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü)

Resul TEMEL

Hanımlar Komisyonu Başkanı:

Aysel ÇETİNKAYA