KİHMED'de yeni icra kurulları ve komisyonları belli oldu

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği'nin (KİHMED) 7 Kasım'da ‘Adalet ve Merhametle’ şiarıyla gerçekleştirdiği 16. Olağan Genel Kurulunda 52 kişilik yeni yönetim belirlenmişti.
16. Olağan Genel Kurul sonrasında Kocaeli Fuar alanında bulunan Kocaeli Sivil Toplum Merkezi'nde yapılan ilk toplantıda görev paylaşımları yapıldı ve Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği İcra Kurulu ve Komisyonları belirlendi.
Toplantı sonrasında Başkan Ali KÜÇÜKKESKİN yeni dönemin tekrardan hayırlı olmasını temenni ederek , İmam Hatip Camiası için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
İşte KİHMED’in 16. Dönem İcra Kurulu Başkanları ve Komisyonları;
KİHMED Yönetim Kurulu Başkanı:
Ali KÜÇÜKKESKİN
KİHMED Başkan Vekili:
Mahmut KILDİZE
KİHMED Başkan Yardımcısı:
Neslihan GÜLÇEBİ
KİHMED Başkan Yardımcısı:
Ahmet DİNÇAY
KİHMED Başkan Yardımcısı:
Cumhur KADIOĞLU
Basın ve Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı:
Ercan TEZCAN
Program - Organizasyon ve Kihmed Tv Komisyonu Başkanı:
Naci KAZAK
Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı:
Mehmet ERENOĞLU
İdari İşler Komisyonu Başkanı:
Mehmet ŞİŞMAN
Teşkilat Komisyonu Başkanı:
Yusuf YÜKSEL
Üye ve Mezun İlişkileri Komisyonu Başkanı:
Bülent GÜNEŞ
Eğitim Komisyonu Başkanı:
Recep GÜLCAN
Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı:
Mürsel KOCATAHTACI
Kültür - Sanat Komisyonu Başkanı:
Kasım YILDIRIM
Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı:
Mücahid SELVİ
Okul Aile Birlikleri Komisyonu Başkanı:
Ali ÖZDEMİR
Öğretmenler Komisyonu Başkanı:
Selim FINDIK
Gençlik Komisyonu Başkanı:
Refik GÖGERÇİN
Spor Komisyonu Başkanı: (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü)
Resul TEMEL
Hanımlar Komisyonu Başkanı:
Aysel ÇETİNKAYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.