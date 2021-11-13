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13 Kas 2021 - 16:37- Gündem G: 13 Kas 2021 - 16:38

İzmit Belediyesi, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti

İzmit Belediyesi, Bulgaristan’da Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kocaeli’de yaşayan 10 bin çifte vatandaşı oy kullanmaya davet etti
İzmit Belediyesi, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti mask

Bulgaristan’da Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kocaeli’de yaşayan 10 bin çifte vatandaşa çağrıda bulunan İzmit Belediyesi, Türk aday Mustafa Karadayı’ya destek istedi. Hem parlamento hem de yeni cumhurbaşkanının seçileceği seçimlerde komşu ülkede Türk aday Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. 

OY KULLANILACAK OKULLAR

Ülkemizde 350 bin olmak üzere Kocaeli’de 10 bin çifte vatandaşın saat 07.00 – 20.00 saatleri arasında oy kullanabileceği okullar; İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu, Çayırova Hanife Soykan Ortaokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Derince Yenikent Anadolu Lisesi, Gebze Kroman Çelik İlkokulu, Karamürsel Hikmet Özbağcı İlkokulu ve Körfez Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu. 
# İzmit belediyesi, Çayırova, Darıca, Mustafa

13 Kas 2021 - 16:37 - Gündem

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