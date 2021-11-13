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13 Kas 2021 - 16:37- Asayiş G: 13 Kas 2021 - 16:59

55 bin Euro ile polise yakalandı

Kocaeli ve Edirne’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 350 gram altın ve 55 bin Euro dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi otogarda otobüse binmek isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
55 bin Euro ile polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de2 Kasım günü telefonla aradığı yaşlı karı koca çifte kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak isimlerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını belirten şüpheli, kendilerine yardım etmek istedikleri bahanesi ile yaşlı çiftten para ya da altın istedi. Telefondaki dolandırıcıya inanan yaşlı çift kendisine 350 gram külçe altın verdi. Telefondaki şahsa bir daha ulaşamayan yaşlı çift dolandırıldıklarını anlayarak durumu polise bildirdi.Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı çifti dolandıran kişinin M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelinin İstanbul Esenler Otogarı’nda olduğunu tespit eden ekipler, M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.’nın yapılan üst aramasında 6 deste halinde 55 bin Euro ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda M.A.’nın Edirne’de telefonla aradığı yaşlı çifti de aynı yöntemle dolandırarak 55 bin Euro’sunu aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen 55 bin Euro ise sahibine teslim edildi.

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13 Kas 2021 - 16:37 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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