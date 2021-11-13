İzmit Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı, yerel yönetimlere ev sahipliği yapacak

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 18 – 19 – 20 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya gelecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, istihdamı, kadına yönelik şiddet, kadın politikaları ve kadın çalışmalarıyla ilgili iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve işbirliklerinin yerelden politika üretilmesinin fırsatının bulunacağı toplantıya İzmit Belediyesi ev sahipliği yapacak.

40’A YAKIN BELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİ KATILACAK

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanlığında, İzmit Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıya 40’a yakın belediye başkanı ve kadın çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten belediye yöneticileri ile belediyelerin ilgili birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologlar katılacak. Toplantının ilk gününde belediye başkanlarının ve temsilcilerinin katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirilecek.

İZMİT BELEDİYESİ GEÇTİĞİMİZ YIL İMZALADI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 2020 yılının Eylül ayında aktif hale getirilerek faaliyetlerine başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2020’nin Kasım ayında ilk iş olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün katılımıyla Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalamıştı.

AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI NEDİR?

2003 yılında Hürriyet gazetesi tarafından “Aile İçi Şiddete Son” Kampanyası çerçevesinde kurulan hat, 2014 yılından itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve hukukçular tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. Konunun takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik önlemler alınır.