BTP'nin Ayasofya'da Atatürk için Mevlid başvurusu Yunan'ı da rahatsız etti

Pentapostagma ve Bahalonews siteleri haberi, “Türkler Ayasofya'da Kemal Atatürk için duaya hazırlanıyor” başlığıyla okuyucularına aktarırken, Stoxos sitesi ise “Yeni bir meydan okuma… Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için dua edecek” şeklinde dikkat çekici bir başlık kullanmayı tercih etti. Yunan haber siteleri haberlerinde, BTP'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı izin başvurusu dilekçesinin görselini de kullandı.

BTP LİDERİNDEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Ayasofya'da Atatürk için Mevlid okutma başvurusu ile Yunanistan'ı rahatsız eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bu durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi. BTP lideri Baş, "Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …" diyerek Mevlit başvurularının reddedilmesine atıfta bulundu. Hüseyin Baş paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi elime ulaştı. Ayasofya Camii’ndeki mevlid talebimiz Yunanistan’da baya rahatsızlık yaratmış. Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …"

"AYASOFYA’DAN BUGÜN OLMAZ İSE YARIN ATATÜRK İÇİN DUALAR YÜKSELECEKTİR"

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde Atatürk için Ayasofya'da Mevlid okutmak için başvuru yapmış ancak bu başvuru kabul edilmemişti.

BTP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN BAŞ, “DEMEK Kİ AYASOFYA İBADETE DEĞİL, SİYASETE AÇILMIŞ” DİYEREK RET KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ.

Hüseyin Baş 10 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada ise "Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da Ayasofya’da bir Mevlid-i Şerif ile anmak istedik. Bu başvurumuz ne yazık ki reddedildi. O’nu anmak için elbette Ayasofya’ya ihtiyaç yok. Her yer yasaklansa dahi, O’nun yeri yüce Türk milletinin kalbidir. Hiçbir yasaklama, engel, O’nu bu milletin gönlünden çıkaramaz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Atatürk İstanbul’u işgalden kurtarmasaydı bugün ne Ayasofya, ne İstanbul, ne de Türkiye olacaktı. İşgal sürseydi bugün, tepesinde çanların çaldığı bir Ayasofya’yı “Bir zamanlar burası bizimmiş” diye iç geçirerek, ancak bir turist olarak gezebilecektik. Atatürk Ayasofya’yı kilise olmaktan kurtaran ve Fatih Sultan Mehmet’in emanetine sahip çıkan insandır. Atatürk İstanbul’un ikinci Fatihi’dir. Ayasofya’yı bize emanet eden Atatürk’ü bu simge mekanda dualarla anmak istedik ama bunu O’na çok gördüler.10 Kasım’da, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyenleri ziyarete giden, Ayasofya’da Atatürk’e küstahça hakaret edenlere sahip çıkan zihniyet şunu iyi bilsin; Bağımsız Türkiye sevdalıları olduğu sürece Atatürk yaşamaya devam edecektir. Ve elbette O Ayasofya’dan da, bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir." ifadelerini kullanmıştı.