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13 Kas 2021 - 17:18- Gündem G: 13 Kas 2021 - 17:23

Servis kazasında hayatını kaybeden öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu feci kazada hayatını kaybeden öğrenci son yolculuğuna uğurlandı.
Servis kazasında hayatını kaybeden öğrenci son yolculuğuna uğurlandı mask

Kaza, 4 gün önce Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 GÜN ÖNCE EVLADINI TOPRAĞA VERDİ, BUGÜN DE ACILI BABAYA DESTEK OLDU

Feci kazada can veren öğrenci Ege Yılmaz, Beylikbağı Bağdat Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun cenazesinin musallaya konulduğunu gören baba Mehmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı babayı, aynı oğlu Mert Efe Akıllı’yı kaybeden ve 3 gün önce oğlunu toprağa veren Güven Akıllı sarılarak teselli etti. Genç öğrencinin cansız bedeni, helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından omuzlara dualar ve gözyaşlarıyla cenaze arabasına yüklendi. Gencin cenazesi Mimar Sinan mezarlığında toprağa verildi.

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13 Kas 2021 - 17:18 Kocaeli/ Gebze- Gündem

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