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13 Kas 2021 - 17:48- Gündem G: 13 Kas 2021 - 17:50

Başkan Büyükakın: Yenidoğan Camii onarılacak

Başkan Büyükakın, bugün yaşanan yangında hasar gören Yenidoğan Camii’nin Büyükşehir tarafından onarılacağını söyledi
Başkan Büyükakın: Yenidoğan Camii onarılacak mask

İzmit‘te yer alan Yenidoğan Merkez Camiinde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından camide meydana gelen hasar nedeniyle cami görevlileri ve cemaat ile bölge sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Cami cemaatimiz ve görevlilerimiz müsterih olsun. Büyükşehir olarak en kısa zamanda camimizde meydana gelen hasarı onaracağız’’ dedi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ MÜDAHALE ETTİ

Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'ta bulunan Yenidoğan Merkez Cami’nde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda camiden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, caminin duvarlarında hasar oluştu ve halılar kullanılamaz hale geldi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TALİMAT VERDİ

Yangın nedeniyle cami görevlileri ve cemaat arasında yaralananlar olmadı. Olayla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, en kısa zamanda hasar tespitinin yapılması ve camide meydana gelen hasarın zamanda onarılarak halıların yenilenmesi talimatını verdi. Başkan Büyükakın, ‘’Çok şükür yangında can kaybı yaşanmamış veya yaralanan vatandaşımız olmamıştır. Büyükşehir İtfaiyemiz kısa sürede yangına müdahalede bulunarak daha çok büyümesine izin vermemiştir. Yangın ve camimizde oluşan hasar nedeniyle derin teessür içindeyim. Ancak cami görevlilerimiz ve cemaatimizin içi müsterih olsun. En kısa zamanda yangının izlerini ortadan kaldırıp, Yenidoğan Camimiz için ne gerekiyorsa yapılacak’’ ifadesini kullandı.

# Sokak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın

13 Kas 2021 - 17:48 - Gündem

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