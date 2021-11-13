Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Kasım verilerine göre, 347 bin 426 test yapıldı.

Son 24 saatte, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 254 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 215 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN 9 İLE ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.