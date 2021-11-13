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13 Kas 2021 - 21:08- Gündem G: 13 Kas 2021 - 21:12

Haftalık oran paylaşıldı! Kocaeli'de korkutan rakam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim - 5 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre...
Haftalık oran paylaşıldı! Kocaeli'de korkutan rakam mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim - 5 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre Kocaeli’deki vaka sayıları yine arttı. Yeni haritaya göre; Kocaeli’de 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 481.71 oldu. Geçtiğimiz hafta bu oran 447,26’ydı. Kocaeli’de bir haftanın ardından vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca “30 Ekim - 5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.” dedi.
# sağlık

13 Kas 2021 - 21:08 - Gündem

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