“Zamlar geri çekilsin, vergide adalet sağlansın”

Derince Yenikent Zamlara Hayır Platformu, Derince Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünde, son günlerde yapılan zamlarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya battaniyeleri ile gelen kalabalık grup adına açıklama yapan Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyesi Av. Elif Yetigin, “Her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin ekonomi politikaları biz emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşların her gün daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor. Dolar karşısında eriyen Türk Lirasının sonuçları bizlere enflasyon olarak geri dönüyor. Vatandaşı kara kışa hazırlıyorlar! Ağzını açan her politikacı vatandaşa tasarruf önerisinde bulunuyor, sanki ülkenin içinde bulunduğu durumda onların sorumluluğu yok, sanki hepimiz aynı gemideymişiz gibi” dedi.

VERGİLER NERELERE KAYNAK OLARAK AKITILIYOR

Yetigin, “Kombileri 1 derece kısarsanız faturalardan tasarruf edersiniz" bu sözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’ e ait. Sayın bakan, dönün de bir sorun bakalım, kombiyi yakabildik mi biz? Battaniye üstüne battaniye atmaya devam mı ediyoruz yoksa? Tüm bunlar yaşanırken mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Kar üstüne kar eden, pandemi döneminde emekçileri ölümüne çalıştıran firmalara 2022 yılı bütçesinde bir kıyak daha yapıyor 336 Milyar TL’lik vergi borcunu silmeye hazırlanıyorsunuz. Soruyoruz yetkililere, bizim daha cebimize girmeden maaşımızdan kestiğiniz vergiler nerelere kaynak olarak akıtılıyor?” dedi.

AÇLIK VE SEFALET BÜTÇENİZİ KABUL ETMİYORUZ

Son olarak Yetigin, “Temel ihtiyaçlara zam üstüne zam yağarken, ülkeyi yönetenlerin evleri, ofisleri, sarayları bizden aldıkları devasa vergilerle kışın ortasında bile alev alev yanarken kombiyi kısmak da, porsiyonları küçültmek de neden bizlere düşüyor?Açlık ve sefalet bütçenizi kabul etmiyoruz!Bizi buz gibi dört duvara, kaynamayan tencerelere mahkum edenlere karşı taleplerimiz çok açık:Zamların geri çekilmesini, yeni zam yapılmamasını, ücretlerin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesini ve vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Açıklamaya çevredeki vatandaşlar da destek verdi.