Bugün saat 11.30 sularında Yenidoğan Merkez Camii’nde elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangın meydana geldi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri yangın çıkan camiye giderek incelemelerde bulundu.

İZMİT BELEDİYESİ VATANDAŞIN YANINDA

Yangından etkilenen vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in geçmiş olsun dileklerini ileten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın Yenidoğan Merkez Camii Dernek Yönetimine ve cami cemaatine ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Ardından İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangın çıkan camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri sürecin takip edileceğini belirterek, “Geçmiş olsun Yenidoğan” ifadelerini kullandılar.