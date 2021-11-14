Bugün saat 11.30 sularında Yenidoğan Merkez Camii’nde elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangın meydana geldi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri yangın çıkan camiye giderek incelemelerde bulundu.
İZMİT BELEDİYESİ VATANDAŞIN YANINDA
Yangından etkilenen vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in geçmiş olsun dileklerini ileten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın Yenidoğan Merkez Camii Dernek Yönetimine ve cami cemaatine ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Ardından İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangın çıkan camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri sürecin takip edileceğini belirterek, “Geçmiş olsun Yenidoğan” ifadelerini kullandılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.