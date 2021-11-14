Yıldızlı: “Vakit tamam, artık gidiyorlar. İlk seçimde iktidarız.”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli’deki ilçe danışma kurulu toplantılarına Körfez İlçe Örgütü ile başladı. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetiminin ev sahipliğinde ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, belediye meclisi üyeleri, geçmiş dönem ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Mehmet Kaçar, Turgay Aksu ve partililer katıldı.

PLANLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Danışma toplantısının divan kurulu başkanlığına Turgay Aksu, divan katipliğine ise Ozan Şeker seçildi. Toplantının açılışını gerçekleştiren CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, selamlama konuşmasının ardından yaklaşık 20 aydır görevde olduklarını hatırlattı. Danışma kurulunda bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları aktaracaklarını ifade eden Yıldız, “Sizlerden alacağımız geri dönümlerle yeni yol haritamızı çizeceğiz. Tüm kurumlarımızla planlı bir şekilde çalışmaktayız. Cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yılmaz bekçileri olarak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

2. YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ’NİN UYGULAYICISI OLACAĞIZ

Yıldız konuşmasına şu sözlerle devam etti; “İnsanların yüzünün haktan hukuktan çevreden yana olması için mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi karanlık güçlerin eline bırakmamak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadelemizde sizlerden çok önemsediğimiz; genel merkezimizin de çok önemsediği öbek çalışmalarına destek vermenizi istiyoruz. Bizler iktidar olmak istiyoruz. Genel başkanımızın hedeflerimizi koyduğu 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin savunucusu ve uygulayıcısı olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DOSTLARIMIZLA HALKIMIZLA İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ

Yıldız’ın ardından katılımcılara hitap eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın; “Konuşmama başlamadan önce sizlere bir müjde vermek istiyorum. Dostlarımızla, halkımızla ilk seçimde iktidarız” şeklindeki sözleri salonda büyük coşku uyandırdı. Ülkemizin zor ver sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ifade eden Başkan Yıldızlı, “Canı ile cüzdanı arasında sıkışan vatandaşın derdine kulak kapatan saray ve destekçilerinin her gün yeni bir fiyaskosuyla karşı karşıyayız. İngiltere’deki tefecilerle servetine servet katanlar, Katar sponsorlarına vatan toprağını, fabrikasını, işletmesini satanlar Türk Lirası’nı eritti. Dolar dün 10 TL’yi aştı.” dedi.

UTANMADAN TASARRUF ÖNERİSİ VERİYORLAR

Eski bakan Berat Albayrak’ın 2019 yılında dolar artışı ile ilgili sözlerini hatırlatan Başkan Yıldızlı, “Kayıp damat her şeyi biliyormuş ki ‘Dolar 10Lira, 15 lira olacak diyenler çok beklerler’ demişti. Gözün aydın sayın bakan. Dolar 10 TL’yi aştı. Millet açken saray inşaatlarına devam eden, uçak-gemicik filolarını genişleten, asgari ücretliyi yoksulluk sınırının altına mahkum edip kendi maaşını 100 bin TL yapan şahsım hükümeti ve destekçileri bu zevki sefa hayatlarını sürdürmek için vatandaşı ultra vergilere, zamlara mahkum etti. Vatandaşın cebinde 5 kuruş yok. Türk Lirası değer kaybında sınırları aştı. Ama saraydan utanmadan hala tasarruf önerileri geliyor” şeklinde konuştu.

KENDİLERİNİ ZENGİN EDERKEN VATANDAŞA SIKINTI GETİRDİLER

Her gün gelen zam haberlerinin vatandaşı canı ile cüzdanı arasında sıkıştırdığını söyleyen Başkan Yıldızlı, “Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz defalarca mecliste, meydanlarda, sokaklarda uyardı. Ama kendi varlığını, milletin varlığından önde tutanlar yüzünden bugün ülkemizde büyük bir buhran yaşanıyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile halkın iktidarını kurma vakti geldi. Bunların ülkemize 18 yılda verebileceği hiçbir şey kalmadı. Kendilerini zengin ederken vatandaşa umutsuzluktan, sıkıntıdan başka bir şey getirmediler. Milletimiz artık bunların masallarından bıktı” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA GÖRE GİDİŞAH ŞAHANE

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile yaptıkları ziyaretleri anımsatan Başkan Yıldızlı, “Bütün gün sahada esnaflarımızı ziyaret ettik, sanayi ve ticaret odaları ile görüştük. Esnaflarımızın tüm taleplerini canlı canlı yayınladık. Seslerini duyurduk. Aynı gün AKP’den bir haber geçildi, esnafa gittik gidişattan herkes çok memnunmuş gibi bir açıklama ve iki fotoğraf ile. Öngörülemeyen bu ekonomik buhranın içerisinde milletimiz artık bu masallara inanmıyor. Çünkü bunlar gibi oturduğumuz yerden masal anlatmıyoruz, kapı kapı gezerek vatandaşın ne derdi var dinliyoruz. Çözümün Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu anlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

USULSÜZLERİNİ ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZDA ÇILDIRIYORLAR

CHP’nin sorunları dile getirdiği her açıklamasının ardından iktidar kanadından gelen iftira dolu demeçleri de eleştiren Başkan Yıldızlı, “Vatandaşın sesini ne zaman duyursak, bunların kamu israflarını, torpilli atamalarını, usulsüzlüklerinı ortaya çıkardığımızda saray ve yereldeki destekçileri çıldırıyor. Gündemi değiştirmek için de bozuk plak gibi partimizle ilgili hemen kendi dostları olan FETÖ PKK demeçleri veriyor. 18 yıldır Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda zor durumda bırakan eylemlere imza atan, cemaatlerle terör örgütleri ileyoldaşlık yapıp aynı yağmurda ıslanan, diplomatik ilişkiler kuran, terör örgütü PKK’ya sınır kapılarını açan, terör elebaşının mektubun devlet kanalında okutanlar her sıkıştıklarında kalkıp kendi hatalarını sanki CHP yapmış gibi göstermeye çalışıyor. Bu millet artık bu masallara inanmıyor.” dedi.

HAYAL SATMAKTAN BIKMADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Seka Park’ta yapmayı planladığı proje ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Yıldızlı, “Bizler masal anlatmıyoruz. Çözümün CHP’de ve Millet ittifakında olduğunu anlatıyoruz. Körfez’de de bir hayal satmaya çalıştılar. Faturası olup kendisi olmayan renkli asfalt olayını hatırlarsınız. Şimdi son dönemde de satmaya çalıştıkları yeni bir hayal var. Ünlü bir mimarı getirip Seka Park için bir proje sunmuşlar. Genç bir il başkanının bunu görmeye ömrü yetecek mi? Bir tanıtım toplantısı yaptılar. Bütçe ne kadar, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ortada hiçbir şey yok. Hala millete hayal satmaktan bıkmadılar. Bunların artık gitme vakti geldi” dedi.

GELİYOR GELMEKTE OLAN

Başkan Yıldızlı, “3600 ek gösterge için 39 aydır sessiz kalanlar bu sefer 2022 sonunda çözeceğiz diyerek hala halkı kandırmakta. Esnafa, çifçiye, işçiye, sağlıkçıya, polise, EYT’liye, emekliye, öğrenciye, derdim var diyen herkese sırtını dönenlerin artık zamanı oldu. Kocaeli’de de bunları için artık vakit tamam. Körfez’de de vakit tamam. Bunların artık gitme vakti geldi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi kimse umutsuzluğa kapılmasın. Halkın iktidarını kurmak için, Cumhuriyet Halk Partisi tüm kademeleri ile 7/24 sahada, vatandaşın yanında. Türkiye’de de,Kocaeli’dede, Körfez’de de bir kişi bile yatağına aç girmeyecek. Bu şiarla özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum. Geliyor gelmekte olan.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.