Gölcük Ulaşlı Futbol Sahasına yepyeni zemin

Kocaeli’ye birçok yeni spor tesisi inşa eden Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mevcut spor tesislerinde de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük Ulaşlı’daki futbol sahasının zemini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi.
DİĞER ONARIMLAR DA YAPILDI
Çalışma kapsamında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahanın eskiyen sentetik çim halısı söküldü. Sökülen yeni çim halının yerine zemindeki iyileştirmelerden sonra yeni sentetik çim halı serildi. Ayrıca sahanın kale direkleri boyandı ve çevre tellerinde hasarlı olan kısımlar onarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.