Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut koronavirüse yakalandı. Bazı belirtiler üzerine koronavirüs testi yaptıran Necmi Bulut'un testi pozitif çıktı. Bulut'un tedavisinin sürdüğü ve evinde izolasyon sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
14 Kas 2021 - 10:37- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 10:38
Necmi Bulut, koronaya yakalandı
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut koronavirüse yakalandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.