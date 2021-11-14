Necmi Bulut, koronaya yakalandı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut koronavirüse yakalandı. Bazı belirtiler üzerine koronavirüs testi yaptıran Necmi Bulut'un testi pozitif çıktı. Bulut'un tedavisinin sürdüğü ve evinde izolasyon sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı.