Karamürsel Belediyesine ait 1 adet işyeri kiraya verilecek

İlçemizde 4 Temmuz Mah, Cumhuriyet Cad No:2’de bulunan ön cephe 1 nolu-arka cephe 8 nolu 45 m2 işyeri işletilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak suretiyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

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