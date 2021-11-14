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14 Kas 2021 - 11:05- Gündem G: 14 Kas 2021 - 11:07

114 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 114 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak
114 adet kamu konutu açık artırma ile satılacak mask

Edirne'de 114 kamu konutu ihaleyle satışa sunuluyor.

Konut satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 24-25-26 ve 29 Kasım 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4706 sayılı Kanun 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. Taşınmazların boş veya dolu olup olmadıkları mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

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14 Kas 2021 - 11:05 - Gündem

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