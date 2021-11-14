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14 Kas 2021 - 11:06- Gündem G: 14 Kas 2021 - 11:09

Klima santrallerinin bakım-onarım işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Klima santrallerinin bakım-onarım işi ihale edilecek
Klima santrallerinin bakım-onarım işi ihale edilecek mask

2022 YILI HASTANE VE BAĞLI BİRİMLERİNİN HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİNİN YILLIK BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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14 Kas 2021 - 11:06 - Gündem

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