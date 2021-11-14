Sivas İl, Merkez İlçe, 2130 Ada, 1 Parsel, SULARBAŞI Mahalle/Köy, Zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmazdır. Parsel üzerinde 1 bodrum, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan 7 daireli bir apartman bulunmaktadır. taşınmaz zemin kattaki 3 numaralı meskendir.
14 Kas 2021 - 11:09- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 11:11
Sivas Sularbaşı'nda 99 m² 3+1 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sivas Sularbaşı'nda 99 m² 3+1 daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.