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14 Kas 2021 - 11:09- Gündem G: 14 Kas 2021 - 11:11

Sivas Sularbaşı'nda 99 m² 3+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sivas Sularbaşı'nda 99 m² 3+1 daire icradan satılık
Sivas Sularbaşı'nda 99 m² 3+1 daire icradan satılık mask

Sivas İl, Merkez İlçe, 2130 Ada, 1 Parsel, SULARBAŞI Mahalle/Köy, Zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmazdır. Parsel üzerinde 1 bodrum, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan 7 daireli bir apartman bulunmaktadır. taşınmaz zemin kattaki 3 numaralı meskendir.

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14 Kas 2021 - 11:09 - Gündem

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