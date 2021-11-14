Derince’de yeşil vatan için‘Geleceğe Nefes’

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla ülkemizde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan fidan dikim etkinlikleri Derince’de de yoğun katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü kapsamındaDerince’de Toylar Mevkii’nde düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluştu. Etkinlik çerçevesinde yılsonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidanın "geleceğe nefes" olması bekleniyor.

BİRLİKTE AĞAÇ DİKTİLER

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Derince’deki program Derince Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, Derince Orman İşletme Şefi Murat Güray Kar, Toylar Muhtarı Turan Binici, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, vatandaşlar ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti. Törende bir açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Yeşil vatan için geleceğe nefes oluyoruz. Gelecek kuşaklarımıza daha güzel bir vatan bırakabilmek için hepimizin ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunması gerekiyor” dedi.