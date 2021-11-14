İzmit Belediyesi ekibi KYÖD’ü ziyaret etti

Kurulduğundan bu yana belediye ile kent arasındaki diyaloğu güçlendirmek adına birçok kurum ve kuruluşla bir araya gelerek fikir alışverişi yapan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası, KYÖD’ü ziyaret etti. Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur, Nurullah Özer ve Birol Sağlam’dan oluşan STK ve Esnaf Hizmet Masası heyeti, KYÖD Başkanı Av. Didem Turan ile bir araya geldi. STK ve Esnaf Hizmet Masası koordinatörleri, belediye ile dernek arasında yapılabilecek projeler hakkında Didem Turan ile fikir alışverişinde bulundu.