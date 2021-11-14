Kurulduğundan bu yana belediye ile kent arasındaki diyaloğu güçlendirmek adına birçok kurum ve kuruluşla bir araya gelerek fikir alışverişi yapan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası, KYÖD’ü ziyaret etti. Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur, Nurullah Özer ve Birol Sağlam’dan oluşan STK ve Esnaf Hizmet Masası heyeti, KYÖD Başkanı Av. Didem Turan ile bir araya geldi. STK ve Esnaf Hizmet Masası koordinatörleri, belediye ile dernek arasında yapılabilecek projeler hakkında Didem Turan ile fikir alışverişinde bulundu.
14 Kas 2021 - 14:35- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 14:37
İzmit Belediyesi ekibi KYÖD’ü ziyaret etti
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.