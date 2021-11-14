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14 Kas 2021 - 14:47- Asayiş G: 14 Kas 2021 - 15:28

Sevdiği kız konuşmak istemeyince marketin ortasında kendini vurdu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sevdiği kızın çalıştığı zincir markete gelen 25 yaşındaki genç, konuşma talebi reddedilince belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.
Sevdiği kız konuşmak istemeyince marketin ortasında kendini vurdu! mask

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde bulunan zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (25) konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi. Konuşma talebi reddedilen E.K., belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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14 Kas 2021 - 14:47 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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