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14 Kas 2021 - 15:22- Asayiş G: 14 Kas 2021 - 16:16

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişiye otomobil çarptı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, arızalanan otomobili yol kenarında tamir etmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Yaralılar tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Arızalanan aracı tamir eden 2 kişiye otomobil çarptı! mask

Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. İsmail Kurt, idaresindeki 06 RKR 98 plakalı otomobil arızalanınca yol kenarına park etti. İsmail Kurt ve yanındaki arkadaşı Alaaddin Ardahan, aracın motor bölümündeki arızayı gidermeye çalışırken yolda arkadan gelen Hasan Öztürk idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Otomobilin sürücüsü Hasan Öztürk, olay yerinde polise verdiği ifadesinde, D-100 kara yolunda ilerlerken reflektör veya benzeri uyarıcı levha konulmadığı için yola yakın bir yere park edilmiş aracı son anda fark ettiğini, o an yapacak bir şeyinin olmadığını ve kazanın meydana geldiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 Kas 2021 - 15:22 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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