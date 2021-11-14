Derince hakeme takıldı! “0-0”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Karaköprü Belediyespor’u konuk etti. Derince Doğal Çim Stadı’ndaki maç 0-0 sona erdi. Maçın hakemi Berkay Erdemir, Karaköprü’nün 12. adamı gibi mücadele ederken kararları ile saç baş yoldurdu. Rakibin zaman geçirmek bir biri ile yarıştığı Karaköprü 1 puana bayram ederken, Belediye Derincespor ise Karaköprü’yü avuçlarının içinden kaçırdığına üzüldü.

İKİNCİ YARI TEK KALE TOP OYNADI

Derince Doğal Çim Stadı’nda oynanan maça iki takım da kontrollü başladı. Derince’de Mehmet Tosun ve Muhammed Enes gol yaklaşsa da ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıdaise Derince tek kale top oynadı. 53’te Enes’in pasında Uğurcan kaleci Erşen ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan’ın şutunu Erşen son anda kornere tokatladı. Tüm hatları rakip kaleye gol için yüklenen sarı lacivertliler 87. dakikada Efe ile mutlak bir gol kaçırdı. Aynı futbolcu uzatmaların 6. dakikasında 25 metreden kale nefis bir şut çekti. Kaleci Erşen topu son anda kornere tokatladı.

20 EKİM’DE RAKİP ÇANKAYA

Karşılaşmada gol olmadı ve Belediye Derince 12. maç sonunda puanını 21’e çıkardı. Maçın en kötüsü ile hakem Berkay Erdemir’di. Futbolu çirkinleştiren Karaköprülü futbolculara çanak tutan ve Derinceli futbolcuların sinirleri ile oynayan Erdemir, Karaköprü beraberliğinin başrol oyuncusuydu. Sarı lacivertliler 20 Ekim Cumartesi günü Çankaya FK ile Ankara’da karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

BELEDİYE DERİNCESPOR:0

KARAKÖPRÜ BELEDİYE: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Berkay Erdemir?, Uğur Erdoğan*, Mustafa Burak Dilitatlı*

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha***, Tayfun***, İlker****, Muhammed Enes***, Efe***, Mesut Can*** (Dk. 84 Kadir Torbacı*) Bertuğ***, Mehmet*** (Dk. 84 Sercan*), Melih***, Uğurcan***(Dk. 72 Ramazan**)

KARAKÖPRÜ BELEDİYE: Erşen***, İsa** (Dk. 90+5 Utku?) Fikret**, Halil**, (Dk. 90 Batuhan?) Barış** (Dk. 76 Doğa*), Emre**, Umut Dilek**, Abdurrahman**, Ahmet Mümin**, Fevzi** (Dk. 89 Kaan?), Emre**

SARI KARTLAR: Dk. 22: Bertuğ, Dk. 73 M. Fatih (Derince) Dk. 64 Umut, Dk. 79 Doğa Dk. 90+2 Fikret (Karaköprü)

GOL: YOK