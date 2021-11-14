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14 Kas 2021 - 16:11- Gündem G: 14 Kas 2021 - 17:23

2 kişi daha koronavirüse yenildi
2 kişi daha koronavirüse yenildi mask

Gülüstan Gezer

Kartepe Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak'ta ikamet eden Gülüstan Gezer(77) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Emekli Nesin Gezer'in eşi ve 10 çocuk annesi Gülüstan Gezer'in cenazesi ikindi namazına müteakip Kartepe Gasilhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Güneş Kaya

Gebze İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta ikamet eden Güneş Kaya(78) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Çiftçi İdris Kaya'nın eşi ve 7 çocuk annesi Güneş Kaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.
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14 Kas 2021 - 16:11 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Derince Geçit - Şu anda Kocaeli hastanelerinde özel yada devlette yoğun bakımda yer yok.... İnsanlar entube ediliyor. Durum nasıl bu hale geldi aklım almıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Kasım 16:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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