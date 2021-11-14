2 kişi daha koronavirüse yenildi

Gülüstan Gezer

Kartepe Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak'ta ikamet eden Gülüstan Gezer(77) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Emekli Nesin Gezer'in eşi ve 10 çocuk annesi Gülüstan Gezer'in cenazesi ikindi namazına müteakip Kartepe Gasilhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Güneş Kaya

Gebze İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta ikamet eden Güneş Kaya(78) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Çiftçi İdris Kaya'nın eşi ve 7 çocuk annesi Güneş Kaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.