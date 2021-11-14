“Bütün sorunları Suriyelileri geri yollayarak çözmeye başlayacağız”

İYİ Parti’den ayrılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi, Kocaeli’de teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Partinin kurucu İl Başkanı Vedat Çalık, 23 asil ve 23 yedek üyeden oluşan 46 kişilik Zafer Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesini kasım ayı başında duyurmuştu. Yönetimini açıklayan ve Bekirdere Mahallesinde İl Binası tutan Çalık, il yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.

“ÜLKEMİZ MİLLİ BİRLİK KRİZİ YAŞAMAKTADIR”

Bekirdere’de bulunan Mahmut Usta Bistro Kafe’de yönetimi ile bir araya gelen Çalık, görev paylaşımları konusunda istişare gerçekleştirdi. Kahvaltıdan sonra aynı cadde üzerin de bulunan Zafer Partisi İl Başkanlığı binasına geçilerek binanın açılışı için gerekli çalışma notları alındı. Buluşma ile ilgili konuşan İl Başkanı Çalık Partililere yaptığı konuşmada, “Değerli Mücadele Arkadaşlarım, Zafer Partisi sadece Türkiye’ye yönelik stratejik göç komplosunu durduracak bir parti değildir. Zafer Partisi adaletin, liyakaktın ve ekonomik kalkınmanın partisidir. Ülkemiz sığınmacılar krizi dışında ağır bir devlet krizi yaşamaktadır. Ülkemiz derin bir milli birlik krizi yaşamaktadır. Ülkemiz vahim bir ekonomik krizden geçmektedir ve bütün bunlar olurken dünya Covid 19 salgını sonrasında büyük tehditler ve fırsatlar çıkararak yeniden yapılanıyor” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN SORUNLARI SURİYELİLERİ GERİ YOLLAYARAK ÇÖZMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Sözlerinin devamında Çalık, “Bize soruyorlar Suriyelileri geri yollamak dışında bir politikanız yok mu diye. Zafer Partisi Covid 19 sonrası dünyanın Türkiye için ortaya çıkardığı tehdit ve fırsatları gören ve doğru cevapları vererek doğru pozisyon alan tek siyasi partidir. Zafer Partisi tabii ki Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacaktır. Kaçak ve geçişi sığınmacıların kendi ülkelerine geri dönüşleri sağlanmadan Türkiye’nin ne ekonomik kalkınmasını devam ettirmesi, ne işsizlik, ne eğitim ne sağlık sorununu çözmesi nede milli güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Diğer bir ifade ile bize “Suriyelileri geri yollamak dışında politikanız yok mu? diye soru soranlara cevabımız “Biz bütün sorunları Suriyelileri ve diğerlerini ülkelerine geri yollayarak çözmeye başlayacağız” dedi.

“GERİYE KALAN İFLASA SÜRÜKLENMİŞ BİR AİLE ŞİRKETİ”

İl Başkanı Çalık konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye de otoriter bir saray rejimi hüküm sürüyor. Liyakati terk eden, devlet aklını çökerten saray rejimi artık ülkeyi yönetemiyor. Sadece sarsıyor, kutuplaştırıyor. Kuvvetler ayrılığı hukuk devletinin temelidir. Kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bağımsız yargı tekrar tesis edilecektir. Valiler ve Kaymakamlar Saray Rejiminin değil devletin valisi ve kaymakamları olacaktır. Bürokrasi parti bürokrasisi, cemaat, tarikat, terör örgütü bürokrasisi değil, ehliyetli liyakatli Türk Devleti ve Milletinin bürokrasisi olacaktır. Türk Milleti Kasım 2002 de AK Parti’ye bir devleti yönetmesi için teslim etmiştir. 2021’de geriye kalan iflasa sürüklenmiş bir aile şirketidir.

“ZAFER PARTİSİ TÜRK MİLLETİNE TÜRK DEVLETİNİ GERİ VERECEKTİR”

Türk Milleti sınırlarında devlet istiyor. Türk Milleti kentlerinde, kasabalarında, köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında devlet istiyor. Türk Milleti Türk Devletini geri istiyor. Zafer Partisi aile şirketine dönüştürülmüş devlet anlayışına, cemaatlere ve vakıflara peşkeş çekilmiş devlet kaynaklarına son verecek ve Türk Milletine Türk Devletini geri verecektir”