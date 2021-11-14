AKP’den 170, MHP’den 50 kişi İYİ Parti’ye üye oldu

İYİ Parti Karamürsel ilçe Başkanlığı’nın düzenlediği üye katılım programı Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi 170 kişinin AKP’den, 50 kişinin MHP’den, 220 üye katılım programı Karamürsel Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, meclis üyeleri, DYP Karamürsel İlçe Başkanı Erdem Açıkel ve partililer katıldı.

“NASIL ZENGİN OLDUKLARINI AÇIKLAYACAĞIM”

Programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, “Önümüzdeki ilk yerel seçimde Karamürsel’in anahtarını teslim etmek benim ve arkadaşlarımın namus borcumuz olsun. Göreve geldiğimizden itibaren gece gündüz arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Karamürsel halkına bir söz verdim. Karamürsel’de kim haksızlık, hırsızlık haksız kazanç yaparsa onu deşifre edeceğimi belirttim. Geçtiğimiz günlerde birilerinin kısa sürede nasıl zengin olduğunu televizyon tamirciliğinden kısa sürede nasıl zengin olduğunu söylemiştim. Hemen bu şahıs beni savcılığa vermiş. Şu bilinsin bildiklerimi açıklamadan hiç kimse geri çeviremez ben buradayım. Önümüzdeki günlerde de yine başkalarının nasıl zengin olduklarını açıklayacağım. Ben size söz verdim hırsızları haksızlık yapanları açıklayacağım dedim ve onu da yapacağım” dedi.

“KOCAELİ’DEN 6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önümüzdeki genel seçimde Kocaeli’nden 6 tane milletvekili çıkartacağız, partiye katılan yeni üyeler hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldız’dan sonra konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Koray Aydın, “4 yıllık bir parti olduk, 2 ayda Türkiye genelinde örgütlemeyi başaran bir parti olduk. Bugün kurulan partilere bakıyorum hala il ve ilçe eksikliklerini giderememişler çoğu bulamamış vaziyette. Örgütlenmek için çabalayıp duruyorlar. Biz bu kısa sürede nasıl olabilir inanç olmazsa samimiyet olmazsa kararlılık olmazsa bir hedef ve o hedefe kilitlenmek olmazsa bu kadar kısa sürede Türkiye genelinde teşkilatlanmak mümkün olabilir mi?” dedi.

Açıklamasını sürdüren Aydın, “İYİ Parti büyüyor, iktidara koşuyor, hiçbir şey kendi kendine olmuyor şansla tesadüfle bu noktaya gelinmiyor. Öngörü gerekiyor gelecek nizami gerekiyor, planlama gerekiyor, zalimin kılıcının sallandığı adalet yerlerde sürünürken, onun o gücüne karşı dik duruş gerekiyor bu dik duruşuyapan partinin adıda İYİ Parti’dir.Bingöl’e gittik İzmir’de oturan birini almışlargetirmişler oraya genel başkanımıza söylediği küfürleri buradan söyleyemem, bir kadına öğle küfür nasıl yapılabilir. Bunu yapan o soytarı kılıklı adamı oraya getirmişler ve orada bir olay yaşanıyor. Milletvekilimizde o söylenenlere karşı sinirlenerek yapmaması gereken bir şey söyledi. İnsan hata yapabilir hatasını da kabul etti. Çıktı Türk milletinden özür diledi. Sonrada grup başkan vekilliğinden ayrıldı. EyRecep Tayyip Erdoğan ve şurakası 20 yıldır iktidardasın, senin her türlü pisliği yapan çevrendeki insanlardan bir tanesine çıkıp bir şey söyledin mi? Görevinden istifa ettirdin mi? Seçime kadar bu ilkeyi karış karış gezmeye milletimizden bütünleşmeye ve kucaklaşmaya devam edeceğiz. Onun için herkese düşen sorumluluklar var. Şu anda Türkiye genelinde sokak siyasetini yapan en iyi partiyiz. En başarılı partiyiz. Ülkemizin geleceği için İYİ’ler ordusuna katılan herkese hayırlı olsun, partimizi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

İŞTE İYİ PARTİ’YE KATILAN YENİ ÜYELERDEN BAZILARI

Mehmet TUNCER

Recep TUNÇ (AKP’DEN GEÇTİ)

Yasin SÖNMEZLER (AKP’DEN GEÇTİ)

M. Kamil SOYTÜRK (AKP’DEN GEÇTİ)

Hasan MERCAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Orhan ÖZKAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Nagihan ÖZKAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Furkan ÖZCAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Akın DEMİRBACAK (MHP’DEN GEÇTİ)

Cevdet AKBAĞ (MHP’DEN GEÇTİ)

TAMER ÜSKÜT (AKP’DEN GEÇTİ)

SELÇUK AKBAY

Jale ARTAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Nail KARABAĞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Mehmet GÜL (MHP’DEN GEÇTİ)

Samet GÜL

Gökhan ÇETİN (AKP’DEN GEÇTİ)

Ayhan CAN

Hüseyin BAYDIN (AKP’DEN GEÇTİ)

Mustafa KURT (AKP’DEN GEÇTİ)

Fatma AKBAY (MHP’DEN GEÇTİ)

Canan YÖRÜR (MHP’DEN GEÇTİ)

Kenan KARABAĞ (AKP’DEN GEÇTİ)

İsmail ÖZÇINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Savaş TAŞAN

Kadir BİLGİÇ

Metin ŞENTÜRK

Nilhan ÜSKÜT

Nuran SÖNMEZER

Bayram YALÇINLKAYA (AKP’DEN GEÇTİ)

Alper AVCI (MHP’DEN GEÇTİ)

Emre AKTAŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Ferdi ERYİĞİT (MHP’DEN GEÇTİ)

Fatma DURUSOY (AKP’DEN GEÇTİ)

Yunus TAŞÇINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Hakan ERTEKİN (AKP’DEN GEÇTİ)

Metin BÖREK (MHP’DEN GEÇTİ)

A Selim YILMAZ (AKP’DEN GEÇTİ)

Asım SÖNMEZER (AKP’DEN GEÇTİ)

Sezai BEKÇİ (AKP’DEN GEÇTİ)

Batıkan KARAPINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Ferdi BİLEKE (AKP’DEN GEÇTİ)

Ertuğrul TAŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Osman BAŞTÜRK (AKP’DEN GEÇTİ)

Ayşe ÖZPINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Emine AVCI (AKP’DEN GEÇTİ)

Hamide ÖZPINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Ahmet ÖZPINAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Ahmet AKARÇAY (MHP’DEN GEÇTİ)

Ali OĞULCAN (MHP’DEN GEÇTİ)

Emrah ÇEVİK (MHP’DEN GEÇTİ)

Vedat AY

Bahri KARABULUT

Bekir ÇEVİK (AKP’DEN GEÇTİ)

Aydın KOCAGÖZ (MHP’DEN GEÇTİ)

Muhammet AKÇİÇEK (MHP’DEN GEÇTİ)

Erhan KÜFECİ (AKP’DEN GEÇTİ)

Ahmet Haşim ŞENER (MHP’DEN GEÇTİ)

M. Emine KAZAN

Sedat SUCU

Muammer ALTIN

Nurşen TEKELİ

Necati TURAL

İsa PEKER

Abdullah GÜNDOĞAN

Bülent ÇAKIN

Cavit DOLMUŞ

A. Naşit YILMAZ

Mehmet KELTEPE

Mustafa SÖNMEZ

Savaş TAŞAN

Rıdvan ÖZLÜ (AKP’DEN GEÇTİ)

Ezgin GÜLER

İsmail AKKIR (AKP’DEN GEÇTİ)

Yusuf ÇAKICI (MHP’DEN GEÇTİ)

Metin TURAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Kübra TÜRKER (MHP’DEN GEÇTİ)

Songül KARAOĞLAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Ünal ERSAN (YRP’DEN GEÇTİ)

Nurettin GÜLNAR (MHP’DEN GEÇTİ)

Mehmet ATEŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Ümit AKYAYLA (AKP’DEN GEÇTİ)

Sami AKYAYLA (AKP’DEN GEÇTİ)

Cengiz YETÜR (AKP’DEN GEÇTİ)

Şeref ALTINBAŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

B. Serden TUNAŞ

Kamil YAVUZ (AKP’DEN GEÇTİ)

F. Mert ÖZALAY (AKP’DEN GEÇTİ)

Aydın GÜLAÇAR

Mert AYDIN (AKP’DEN GEÇTİ)

Kazım ÇELİK

Emin EKİN (AKP’DEN GEÇTİ)

Melek ALTIN (MHP’DEN GEÇTİ)

İhsan ÖZTÜRK (MHP’DEN GEÇTİ)

Melih TONGUK (AKP’DEN GEÇTİ)

Beyhan TEKTAŞ (MHP’DEN GEÇTİ)

Gülahmet TEKTAŞ (MHP’DEN GEÇTİ)

Murat TÜRKER (AKP’DEN GEÇTİ)

Ferdi ÖZKUL (MHP’DEN GEÇTİ)

Adem GÜZEL (MHP’DEN GEÇTİ)

Cevat ATEŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Recep AKBAĞ (YRP’DEN GEÇTİ)

Aziz ŞAHİN (AKP’DEN GEÇTİ)

Cihat BÖREK (AKP’DEN GEÇTİ)

Bayram SÖNMEZER (AKP’DEN GEÇTİ)

Salim ÖZAYDIN

Bülent GENÇER (AKP’DEN GEÇTİ)

Necla ÖZKENET (AKP’DEN GEÇTİ)

Serdar KÖSE (AKP’DEN GEÇTİ)

Erol ÖZTÜRK (AKP’DEN GEÇTİ)

Bekir YILDIR (AKP’DEN GEÇTİ)

Burak AKKUŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Y. Saime GENÇALİ (AKP’DEN GEÇTİ)

Vedat ERTAN

Özcan BAYARAKTAR

Engin BAYARAKTAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Erkan BAYARAKTAR (AKP’DEN GEÇTİ)

Selim BAĞIGÜZEL (MHP’DEN GEÇTİ)

F. Güven ASKAY (MHP’DEN GEÇTİ)

Muharrem TOPÇU (MHP’DEN GEÇTİ)

Murat Nazir EFE (MHP’DEN GEÇTİ)

Adem ÇİÇEKAY

Şaban YÜCEBAĞ (DYP’DEN GEÇTİ)

S. Tuğçe ÖZLÜ (AKP’DEN GEÇTİ)

Hayrettin ÖZSOY

Necati TURAL

Tuğba GÜNAY (AKP’DEN GEÇTİ)

GÖKHAN GÜNAY (AKP’DEN GEÇTİ)

Erhan KESKİN

İbrahim AYDEĞER

I. Erdem ASLAN

Mercan ASLAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Fikret YILMAZ (AKP’DEN GEÇTİ)

Hasan SOYDOĞAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Mükremin TEKİN (AKP’DEN GEÇTİ)

Nurdan KARATAŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Tacettin SUNAR (MHP’DEN GEÇTİ)

Mevlüt SEZİÇİ (BTP’DEN GEÇTİ)

Erol ÖZGÜL (AKP’DEN GEÇTİ)

Ali AKTAŞ (AKP’DEN GEÇTİ)

Ferit SÖNMEZER (YRP’DEN GEÇTİ)

Nihan ERASLAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Saim GÜNDOĞAN (AKP’DEN GEÇTİ)

Özcan KOTA

Mesut BALPETEK (AKP’DEN GEÇTİ)

Cemile KILINSOY (MHP’DEN GEÇTİ)

Namık ÇİLİK (AKP’DEN GEÇTİ)

Kazım ÖZMEN (AKP’DEN GEÇTİ)

Filiz YILMAZ (MHP’DEN GEÇTİ)

Onur Pınar ŞENOL

Hasan KAYA (MHP’DEN GEÇTİ)

Cüneyt DEMİREL (AKP’DEN GEÇTİ)

Süleyman KILINÇSOY (MHP’DEN GEÇTİ)

Saime ÖZCAN (MHP’DEN GEÇTİ)

Oktay KURNAZ (AKP’DEN GEÇTİ)

Hayrettin ÖZSOY (DP’DEN GEÇTİ)

Gülser VARUP (MHP’DEN GEÇTİ)

Murat GÜNEŞ (AKP’DEN GEÇTİ)