18 bin aileye, 27 milyon TL yakacak yardımı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yaklaşan soğuk kış günleri öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 18 bin aileye 27 milyon TL yakacak yardımında bulunuldu.

18 BİN AİLEYE YARDIM

Büyükşehir Belediyesi’nin desteği sayesinde 18 bin aileye toplamda 27 milyon TL yakacak yardımı yapıldı. Yakacak yardımı, kasım ayında 750 TL ve ocak ayında 750 TL olmak üzere toplam bin 500 TL olarak tanımlandı. Kasım ayı ödemesi 750 TL, su nakit kartlarına yatırıldı.