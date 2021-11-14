İzmit Belediyesi, yangın sonrası hasar gören Yenidoğan Merkez Camii’ni onarıyor

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Merkez Camii’nde çıkan yangın sonrası hasarları bir bir onarıyor. Yangın sonrası olay yerine giden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve meclis üyesi Tuncay Aşkın’ın incelemeleri sonrası belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Yaraları sarmak adına hızlı bir şekilde çalışmalarını yürüten ekipler, elektrik aydınlatmalarını sağlayarak halıların temizliğini gerçekleştiriyor.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Mahallelerindeki camide çıkan yangın sonrası kendilerine el uzatan İzmit Belediyesine teşekkür eden Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e yangından sonra halıların temizliği ve elektrik aydınlatmalarında yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Her yardımcı olandan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.