İzmit Belediyesi, yangın sonrası hasar gören Yenidoğan Merkez Camii’ni onarıyor

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Merkez Camii’nde çıkan yangın sonrası hasarları bir bir onarıyor. Yangın sonrası olay yerine giden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve meclis üyesi Tuncay Aşkın’ın incelemeleri sonrası belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Yaraları sarmak adına hızlı bir şekilde çalışmalarını yürüten ekipler, elektrik aydınlatmalarını sağlayarak halıların temizliğini gerçekleştiriyor.
MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Mahallelerindeki camide çıkan yangın sonrası kendilerine el uzatan İzmit Belediyesine teşekkür eden Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e yangından sonra halıların temizliği ve elektrik aydınlatmalarında yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Her yardımcı olandan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.