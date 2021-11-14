Kocaeli Rallisi'nde yürekler ağza geldi!

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası’na puan veren 38. Kocaeli Rallisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda düzenlendi. 73 otomobil ve 146 sporcunun katıldığı yarışlar heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporcular şampiyon olabilmek için yarışırken, korku dolu kazalar da meydana geldi. Toprak yolda hızla gelen otomobil vatandaşların önünde bulunan beton bariyerlere çarptı. Bariyerin olması ise olası büyük bir faciayı önledi. Diğer kazada ise yine hızla gelen başka bir otomobil, bariyer olmaması sebebiyle yol kenarına düştü. Her iki korkutan kazada yarışı izlemeye gelen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.