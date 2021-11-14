Gebze'ye bağlı Denizli Göleti'nde balık tutan vatandaşlar, kazın diline ve sırtına misina kancalarının takıldığını fark etti. Kazı sudan çıkaran vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kancaları çıkarmaya çalıştı. Kaza zarar vermekten korkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kaza takılan kancalar çıkarıldı. Kaz, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.
14 Kas 2021 - 17:24- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 17:26
Gelişigüzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevreye gelişigüzel atılan misina kancaları, avlanan kazın diline ve sırtına takıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.