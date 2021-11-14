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14 Kas 2021 - 17:24- Gündem G: 14 Kas 2021 - 17:26

Gelişigüzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevreye gelişigüzel atılan misina kancaları, avlanan kazın diline ve sırtına takıldı.

Gelişigüzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı mask

Gebze'ye bağlı Denizli Göleti'nde balık tutan vatandaşlar, kazın diline ve sırtına misina kancalarının takıldığını fark etti. Kazı sudan çıkaran vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kancaları çıkarmaya çalıştı. Kaza zarar vermekten korkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kaza takılan kancalar çıkarıldı. Kaz, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

14 Kas 2021 - 17:24 - Gündem

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