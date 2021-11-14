Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Kocaeli, yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. 100 binde 447,26 olan vaka sayısı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında artarak 481,71’e çıktı. Kentte en az 2 doz aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 76,8’e ulaşırken, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü. Kentteki hastanelerin Covid-19 polikliniklerinde de yoğunluk yaşanıyor.
14 Kas 2021 - 17:26- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 17:28
Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. Kentte 100 bin kişide 447,26 olan vaka sayısı 481,71’e yükseldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.