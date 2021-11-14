Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Ticaret Odası’nın sosyal tesislerinde yapıldı. Uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Yaşar Şanlı, kongrede şube başkan yardımcılığı görevini yürüten Feyzullah Divli ile başkanlık için yarıştı. Toplam 4 bin 126 üyesi bulunan ve 137 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 129 delege sandık başına giderek oy kullandı. Saat 17.00 itibari ile açılan sandıklarda oy sayımı sırasında nefesler tutuldu. Başa baş giden seçimlerin sonunda mevcut başkan Yaşar Şanlı oyların 68’ini alarak yeni döneme merhaba dedi. Rakibi Feyzullah Divli ise 61 oy alarak başkanlık hayallerine elveda dedi.
14 Kas 2021 - 18:54- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2021 - 18:56
Türk Eğitim Sen’de yeniden Şanlı
Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi'nin bugün yapılan 7. olağan genel kurulunda mevcut başkan Yaşar Şanlı oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.