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14 Kas 2021 - 18:54- Gündem G: 14 Kas 2021 - 18:56

Türk Eğitim Sen’de yeniden Şanlı

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi'nin bugün yapılan 7. olağan genel kurulunda mevcut başkan Yaşar Şanlı oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Türk Eğitim Sen’de yeniden Şanlı mask

Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Ticaret Odası’nın sosyal tesislerinde yapıldı. Uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Yaşar Şanlı, kongrede şube başkan yardımcılığı görevini yürüten Feyzullah Divli ile başkanlık için yarıştı. Toplam 4 bin 126 üyesi bulunan ve 137 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 129 delege sandık başına giderek oy kullandı. Saat 17.00 itibari ile açılan sandıklarda oy sayımı sırasında nefesler tutuldu. Başa baş giden seçimlerin sonunda mevcut başkan Yaşar Şanlı oyların 68’ini alarak yeni döneme merhaba dedi. Rakibi Feyzullah Divli ise 61 oy alarak başkanlık hayallerine elveda dedi.
# eğitim

14 Kas 2021 - 18:54 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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