Meteoroloji uyardı: Soğuklar geliyor...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre sonbahar havası adım adım geride kalırken hava sıcaklıkları bu hafta 4-5 derecelik düşüş yaşayacak. Haftanın son günlerinde yağışlar kendini göstermeye başlayacak, sıcaklık düşüşü hızlanacak.

KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu'nun kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.