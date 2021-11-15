Seka Kağıt Müzesi, asitsiz kağıt üretimi yapıyor

Müzedeki el yapımı kağıt atölyesinde hayata geçen "asitsiz kağıt" üretimi deneme çalışmasıyla, özellikle kağıt restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında tarihi eserlerin onarımı için kullanılması amaçlanıyor.
İstanbul Üniversitesi’nden temin edilen kenevir ve linter, Kağıt Müzesi’nden temin edilen mitsumata bitkileri, pişirme laboratuvarında çeşitli kimyasallar ile yüksek sıcaklık ve basınç altında pişirme işlemleri gerçekleştirilip selüloz elde edildi. Elde edilen selüloz asitsiz özellikte olup 7.06-7.09 arasında pH sonucu çıktı.
Elde edilen kağıt hamurlarının hazırlanma aşamalarına ise İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarında devam edildi. Çeşitli dövme derecelerinde kağıt hamurlarından Rapid-Kothen cihazında el yapımı kağıtlar yapılırken, bu kağıtlara çeşitli direnç testleri uygulandı ve kağıtlar arasında kıyaslama yapıldı. Üretilmiş olan asitsiz kağıt örnekleri İstanbul'da bulunan Atatürk Kitaplığı - Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında uzman restoratörler tarafından eserlere uygulanarak restorasyon işlemi gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit'li - Koskoca Seka'yı kapat sonra müze laboratuvarında milleti kandırmak için oyalan...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.