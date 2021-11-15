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15 Kas 2021 - 10:15- Gündem G: 15 Kas 2021 - 10:18

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi koronavirüsten öldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Erbil'deki bir hastanede öldü. Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini kaybetmişti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi koronavirüsten öldü mask

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı. Erbil merkezli televizyon kanalı Rudaw'ın geçtiği son dakika haberine göre Osman Öcalan; bugün sabaha doğru saat 04:30'da Kovid-19 nedeniyle öldü.


KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti. Teröristbaşı Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya geldi.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

# eğitim

15 Kas 2021 - 10:15 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

Beka Beka - TRT şimdi bu boşluğu nasıl dolduracak, kimi ekrana çıkarıp mektup okutturacak ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 10:45
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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