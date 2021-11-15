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15 Kas 2021 - 10:21- Gündem G: 15 Kas 2021 - 10:24

İzmit'te 782 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 782 m² tarla mahkemeden satılıktır

İzmit'te 782 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, izmit İlçe Kabaoğlu Köyü, 271 Ada, 3 Parsel, 782,14 m2 yüzölçümlü, Kocaeli Üniversitesine giden anayol olan Profesor Baki Komsuoğlu Bulvarından Ersoylu Caddesine sapılmak suretiyle ulaşılan yakın çevresi villa tarzı dubleks evler şeklinde yapılaşmaya başlayan bölgede bulunmaktadır. Yaklaşık yüzde 5-10 arası eğimlidir. Üzerinde 2 adet ceviz, 45 adet fındık ağacı vardır. Merkeze yakındır.

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15 Kas 2021 - 10:21 - Gündem

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