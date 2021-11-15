Kocaeli İl, izmit İlçe Kabaoğlu Köyü, 271 Ada, 3 Parsel, 782,14 m2 yüzölçümlü, Kocaeli Üniversitesine giden anayol olan Profesor Baki Komsuoğlu Bulvarından Ersoylu Caddesine sapılmak suretiyle ulaşılan yakın çevresi villa tarzı dubleks evler şeklinde yapılaşmaya başlayan bölgede bulunmaktadır. Yaklaşık yüzde 5-10 arası eğimlidir. Üzerinde 2 adet ceviz, 45 adet fındık ağacı vardır. Merkeze yakındır.
15 Kas 2021 - 10:21- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 10:24
İzmit'te 782 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 782 m² tarla mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.