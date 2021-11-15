Kocaeli Derince Çavuşlu Mah. Maslak Deresi Mevki 85 Parsel tarla vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı %10 taban alanında 2 kat yapılaşma koşulunda gelişme konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. Kadastro parselidir. Köy yerleşim alanındadır, yola cephesi vardır. İshakçılar Camiine 200 metre mesafededir. Taşınmaz çok az eğimli topoğrafik yapıda olup, üzerinde herhangi bir yapı, ekonomik değer taşıyan ağaç yoktur.
15 Kas 2021 - 10:23- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 10:25
Derince'de 862 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 862 m² tarla icradan satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.