Derince'de 862 m² tarla icradan satılık

Kocaeli Derince Çavuşlu Mah. Maslak Deresi Mevki 85 Parsel tarla vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı %10 taban alanında 2 kat yapılaşma koşulunda gelişme konut alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır. Kadastro parselidir. Köy yerleşim alanındadır, yola cephesi vardır. İshakçılar Camiine 200 metre mesafededir. Taşınmaz çok az eğimli topoğrafik yapıda olup, üzerinde herhangi bir yapı, ekonomik değer taşıyan ağaç yoktur.

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